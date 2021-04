CSKA Mosca – LDLC ASVEL Villeurbanne 88-70

Di Marco Arcari. Nonostante le assenze, il “caso” James e il periodo complicato, il CSKA supera l’ASVEL Villeurbanne e centra la vittoria che gli consente di sigillare il 2° posto in Regular Season. Micheal Eric si conferma fattore importante sotto i tabelloni, dominando l’inizio di gara con 4 rimbalzi offensivi e col solito apporto di punti. La squadra di coach Parker subisce inizialmente la forza d’urto del centro avversario ma, registrata la difesa, rientra prontamente in partita grazie a Guerschon Yabusele (11-9 al 6’). Il CSKA non riesce comunque a trovare continuità nel gioco interno, eccezion fatta ovviamente per Eric, e contestualmente soffre un po’ la verve degli esterni ospiti (18-15 a fine 1° quarto). Il 12-2 con cui la squadra di coach Itoudis apre il 2° quarto (Johannes Voigtmann sugli scudi, con 7 punti nel parziale) lancia definitivamente la fuga dei padroni di casa (30-17 al 14’). Una serie di bombe della coppia Cole-Yabusele (3/3 in fila) riavvicinano provvisoriamente l’ASVEL, ma gli esterni di casa ripagano gli avversari con la stessa moneta e il divario rimane comunque ampio. Cole prova a concretizzare definitivamente la rimonta, ma riesce solamente a scrivere il provvisorio -6 (42-36) a metà gara.

In apertura di ripresa, il club francese rientra fino al -4 sfruttando ovviamente le sfuriate del duo Cole-Yabusele, ma Will Clyburn e le schiacciatone di Eric impediscono, ancora una volta, il materializzarsi definitivo della rimonta. Yabusele torna a caricarsi sulle spalle tutto l’attacco ospite (con l’ASVEL che arriva a un incredibile 9/13 da oltre l’arco dei 6.75 al 27’), ma è David Lighty con un gioco da 3 punti a ristabilire, incredibilmente, la parità (56-56) al 29’. Il parziale ospite si amplia fino allo 0-10 e la squadra di coach Parker allunga anche sul +4, ma da quel momento comincia lo show personale di Iffe Lundberg. Il “sostituto” di Mike James sale in cattedra soprattutto nell’ultima frazione (in cui segna 14 punti), rispondendo alle impressionanti percentuali degli ospiti dalla lunga distanza e sparando quelle bombe che lanciano la squadra di coach Itoudis al successo. Lo stesso Lundberg è l’MVP di serata (23+4 assist), ma ottima anche la prova di Eric (21 e 9 rimbalzi). Agli ospiti non bastano i 23 di Yabusele (con 4/6 da 3) e i 15 di Cole.

CSKA : Lundberg 23, Khomenko n.e., Hilliard 8, Ukhov, Hackett 7, Antonov 3, Strelnieks 7, Voigtmann 13, Clyburn 4, Lopatin n.e., Kurbanov 2, Eric 21. All. Itoudis.

: Lundberg 23, Khomenko n.e., Hilliard 8, Ukhov, Hackett 7, Antonov 3, Strelnieks 7, Voigtmann 13, Clyburn 4, Lopatin n.e., Kurbanov 2, Eric 21. All. Itoudis. ASVEL: Kahudi 3, Lacombe 2, Diot 8, Fall 4, Noua, Hayes, Walton 4, Bako 6, Lighty 5, Yabusele 23, Cole 15, Strazel n.e. All. Parker.

Zalgiris Kaunas – Panathinaikos OPAP 93-78

Žalgiris Kaunas : Walkup 18, Blazevic 7, Lekavicius 20, Garino 8, Jankunas 7, Lukosiunas 6, Rubstavicius 2, Geben 8, Jokubaitis 10, Vasturia 1, Grigonis 6. All. Schiller.

: Walkup 18, Blazevic 7, Lekavicius 20, Garino 8, Jankunas 7, Lukosiunas 6, Rubstavicius 2, Geben 8, Jokubaitis 10, Vasturia 1, Grigonis 6. All. Schiller. Panathinaikos: Mack 4, Papagiannis 2, Bochoridis 6, Auguste 9, Papapetrou 9, Hezonja 8, Kaselakis, Nedovic 17, White 3, Mitoglu 6, Bentil 13, Sant-Ross 1. All. Kattash.

Fenerbahce Beko – Real Madrid 67-93

Di Davide Fumagalli. Il Real Madrid si prende di forza il posto nei playoff di Eurolega vincendo in maniera esagerata ad Istanbul contro il Fenerbahce nel Round 34, l'ultimo di regular season. I padroni di casa, già certi dei playoff, erano comunque in corsa per il quarto posto che vale il fattore campo ma sostanzialmente sono stati travolti dalla maggior "garra" dei blancos e con anche l'assenza di Vesely praticamente non sono mai stati in partita. Viceversa la squadra di Pablo Laso non fallisce l'obiettivo, sale a 20-14 di record, aggancia i rivali di giornata e li supera grazie allo scontro diretto favorevole: il Madrid chiuderà quinto o sesto, il Fener sesto o settimo, questo vuol dire che il Real sfiderà Milano o l'Efes e la squadra di Kokoskov lo stesso Efes o il CSKA!

Laprovittola serve Deck per la bimane in contropiede

La gara di Istanbul è segnata dall'incredibile prova balistica del Madrid che chiude col 58% da due ma soprattutto con 19 su 38 da tre, spaventoso, con anche 23 assist. A brillare sono Causeur, 20 punti con 5 bombe, e i due argentini Deck, 19 punti, e Laprovittola, 18 con 4 bombe, 10 assist e 29 di PIR. Per il Fenerbahce una serata da dimenticare segnata da 15 palle perse e da un atteggiamento poco incoraggiante in vista dei playoff: gli unici a provarci sono il solito De Colo, 23 punti, e Lorenzo Brown, 16.

Come detto il match è segnato fin dal primo quarto in cui il Real Madrid scava immediatamente un divario di 16 punti sul 23-7 con Tyus, Deck e tre bombe di Causeur, Laprovittola e Thompkins. In avvio di secondo periodo il Fenerbahce sprofonda fino a -20, 13-33, dopo altri due missili di Thompkins e Causeur, e lì ha una reazione di orgoglio che lo riporta fino al -12 un paio di volte grazie al buon impatto dalla panchina di Eddie e ai canestri di Lorenzo Brown. All'intervallo è 49-36 per gli ospiti.

Tyus schiaccia al volo sull'invito di Laprovittola

Nella ripresa Tavares e Laprovittola fanno subito +16, il Fenerbahce però ha un altro piglio, risponde colpo su colpo con Guduric e De Colo, arriva fino a -8 sul 50-58, e poi al 30' è lì sul 57-67. Il Real Madrid però non ha la minima intezione di rischiare sorpresa, apre il quarto periodo con una tripla di Deck e due canestri di Causeur e Laprovittola poi è ancora Deck dall'arco a fare +21 sul 78-57 e a chiudere di fatto il discorso. I turchi si fanno prendere dal nervosismo, escono totalmente dal match, il Madrid piazza un'altra scarica di bombe con Causeur, Fernandez e Deck, e fissa il punteggio finale sul 93-67.

Fenerbahçe : Brown 16, Guduric 7, Mahmutoglu, O’Quinn 6, Biberovic, De Colo 23, Pierre 4, Barthel 2, Sipahi, Eddie 6, Muhammed, Duverioglu 3. All. Kokoskov.

: Brown 16, Guduric 7, Mahmutoglu, O’Quinn 6, Biberovic, De Colo 23, Pierre 4, Barthel 2, Sipahi, Eddie 6, Muhammed, Duverioglu 3. All. Kokoskov. Real Madrid: Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Tyus 4, Laprovittola 18, Deck 19, Garuba 2, Carroll, Tavares 6, Llull 8, Thompkins 6, Taylor 1. All. Laso.

Alba Berlino – Stella Rossa 81-58

In una sfida priva di significati per la classifica finale della Regular Season, l’Alba Berlino surclassa la Stella Rossa di Belgrado. Fondamentale il 2° quarto, in cui i padroni di casa infilano un parziale complessivo di 25-8 e scappano definitivamente verso il successo. Il break di 10-0, propiziato dalle giocate della coppia Granger-Siva scava il primo solco, ma nel finale di frazione sono i rimbalzi offensivi di Simone Fontecchio a garantire quegli extra-possessi con cui l’Alba prende totalmente il comando delle operazioni (49-30 a metà gara).

Nella ripresa la musica non cambia, per quanto Dejan Davidovac tenti di ridare un senso a una partita ormai fin troppo compromessa. Le palle perse e gli errori vicino a canestro continuano a limitare tantissimo l’attacco ospiti, mentre il club berlinese controlla totalmente ritmi e partita. Peyton Siva MVP (17 e 8 assist), ben coadiuvato in regia da Granger (8 assist anche per l’ex-Baskonia) e da un Fontecchio che chiude con 13 e 6 rimbalzi. Per la squadra di coach Radonjic un pessimo 28% da 2 punti e ben 19 turnovers.

Berlino : Siva 17, Giffey 2, Delow 5, Eriksson 12, Mattisseck 3, Schneider 6, Fontecchio 13, Koumadje 2, Thiemann 5, Granger 2, Sikma 6, Lammers 8. All. Garcia Reneses.

: Siva 17, Giffey 2, Delow 5, Eriksson 12, Mattisseck 3, Schneider 6, Fontecchio 13, Koumadje 2, Thiemann 5, Granger 2, Sikma 6, Lammers 8. All. Garcia Reneses. Stella Rossa: Hall, Walden 2, Loyd 10, Uskokovic 5, Davidovac 7, Lazic, Radanov, Dobric 8, Simonovic 12, Jagodic-Kuridza 2, Kuzmic 5, Nnoko 7. All. Radonjic.

Valencia – TD Systems Baskonia

