Khimki Mosca-Olympiacos Pireo 88-105

Di Daniele Fantini. La neve attorno all'Arena Mytishchi accoglie la trasferta dell'Olympiacos, ma, in realtà, a Mosca grandinano triple. Con 16 bombe a bersaglio, la squadra greca pareggia il proprio massimo storico in Eurolega e spezza una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, riportando il proprio record in parità (8-8) e risalendo la classifica al margine della zona playoff. Le mani roventi dei tiratori dell'Olympiacos mitragliano senza pietà la blanda resistenza del Khimki, senza alcun miglioramento nella metacampo difensiva e con l'atteggiamento mentale di una squadra ormai allo sbando dopo la decima sconfitta in fila che la lascia, inerme, sul fondo della graduatoria al termine del girone d'andata (2-15).

Kostas Sloukas è un martello incontenibile per la squadra russa: con 25 punti sfiora il proprio career-high (26) e le sue letture in cabina di regia (5 assist e timone della partita sempre in mano) permettono all'Olympiacos di giocare quaranta minuti di ottima pallacanestro offensiva. Serata di grazia anche per Sasha Vezenkov (19 con 6 rimbalzi dalla panchina) e per Octavius Ellis (15+8), roccioso nella battaglia sotto i tabelloni contro due avversari atletici e dinamici come Devin Booker e Jordan Mickey. Prezioso il contributo di Aaron Harrison (12 punti e un paio di triple inventate per aprire il break decisivo di 0-13 tra i due quarti finali) così come quello dell'intramontabile Vassilis Spanoulis (9 punti e 2 assist in 18' dalla panchina, utilissimo per dare riposo a Sloukas in un gran secondo periodo).

Al Khimki non basta la solita buona prestazione offensiva (88 punti e 13 triple a segno) quando la prima linea difensiva si fa costantemente battere dal palleggio su ogni azione. Pesano le assenze dell'infortunato Janis Timma e dell'influenzato Jonas Jerebko, così come le rotazioni accorciate anche per la scelta di mettere fuori squadra Greg Monroe, il grande acquisto estivo che non ha mai convinto finora in stagione. Gli eroismi di Alexey Shved (22 punti, 9 assist ma anche 5 palle perse) servono a poco, così come la sfuriata di Egor Vialtsev, autore di 17 punti dalla panchina (season-high) in una serata dal tocco magico (5/6 dall'arco). Jordan Mickey (17 punti, 7 rimbalzi) è il più efficace e continuo su entrambe le metacampo, ma saluta anzitempo, scornato, con cinque falli a carico.

Khimki : Shved 22, Bertans 3, Zaytsev 4, Monia 6, Booker 10; McCollum 6, Vialtsev 17, Jovic 3, Mickey 17. N.e.: Karasaev, Voronov. All.: Kurtinaitis.

: Shved 22, Bertans 3, Zaytsev 4, Monia 6, Booker 10; McCollum 6, Vialtsev 17, Jovic 3, Mickey 17. N.e.: Karasaev, Voronov. All.: Kurtinaitis. Olympiacos: Sloukas 25, Jenkins 3, Harrison 12, Printezis 6, Ellis 15; Charalampopoulos 3, Spanoulis 9, Martin 11, Vezenkov 19, McKissic 2. N.e.: Jean-Charles, Larentzakis. All.: Bartzokas.

Anadolu Efes Istanbul-Real Madrid 65-73

A cura di Davide Fumagalli. Il Real Madrid non si ferma più, vince anche ad Istanbul contro l'Anadolu Efes nel Round 17 e centra la sesta vittoria in fila, l'11esima nelle ultime 12 gare disputate (12-5 il record). Al netto dell'addio di Campazzo e del grave infortunio a Randolph, la squadra di Pablo Laso si conferma in una forma strabiliante, non brilla ma ha l'esperienza e i campioni per spuntarla, a maggior ragione in partite tirate e dal punteggio contenuto: decisivo è il quasi 38enne Jaycee Carroll, ex Teramo e in blanco dal 2011, che firma le due triple che mandano ko i turchi! Sono gli unici punti di Carroll, 6, mentre spiccano i 15 di Causeur e i 13 di Thompkins, i più costanti insieme a Laprovittola, 10 punti e 6 assist. Per l'Efes di Ergin Ataman un altro passo falso dopo il prezioso successo contro il Barcellona: i turchi hanno un record di 8-9 e al momento sarebbero fuori dai playoff. L'unico in doppia cifra è Micic, 16 punti con 5 rimbalzi e 5 assist, deludenti gli altri a partire da Shane Larkin, 7 punti e 5 assist ma 0 su 6 da tre.

Al Sinan Erdem Dome l'Efes inizia forte, 5-0 con 5 punti di Larkin, poi conserva il margine e alla prima pausa conduce 20-13 per la tripla di Singletn. In avvio di secondo quarto Micic segna il +9 (22-13), poi ancora Micic e Simon tengono i turchi sul +8, ma il Real non ci sta, Fernandez con due triple e Thompkins ricuciono il divario fino a -3 (34-31) e poi all'intervallo è 37-31 per la formazione di Ataman. Nella ripresa si segna col contagocce, il Real Madrid prosegue nella sua rincorsa, Taylor segna 5 punti per il -3, poi il sorpasso lo firma Llull con una gran tripla in transizione per il 47-45, primo vantaggio blanco nel match. Il Madrid tocca anche il +5, poi si accende Beaubois che insacca tre triple in fila e firma il 54-52 Efes in avvio di ultimo periodo. Da lì è una battaglia serratissima, Causeur e Rudy rispondono a Larkin, poi Dunston e Micic impattano sul 63-63, ma sul 63-65 sale in cattedra Jaycee Carroll: l'ex guardia di Teramo infila due bombe siderali da posizione centrale, il Real vola a +6 (65-71) e sostanzialmente è il colpo del ko per l'Efes.

Nel prossimo turno, Round 18, il primo del 2021 (l'8 gennaio), l'Anadolu Efes giocherà a Lione contro l'Asvel mentre il Real Madrid avrà una super sfida casalinga contro l'Olimpia Milano di Ettore Messina.

Anadolu Efes : Larkin 7, Beaubois 9, Singleton 5, Balbay, Gecim, Sanli 6, Moerman 8, Tuncer, Micic 16, Anderson, Dunston 9, Simon 5. All. Ataman.

: Larkin 7, Beaubois 9, Singleton 5, Balbay, Gecim, Sanli 6, Moerman 8, Tuncer, Micic 16, Anderson, Dunston 9, Simon 5. All. Ataman. Real Madrid: Causeur 15, Fernandez 9, Abalde 6, Laprovittola 10, Alocén, Deck 2, Garuba, Carroll 6, Tavares 4, Llull 3, Thompkins 13, Taylor 5. All. Laso.

Alba Berlino-Zalgiris Kaunas

Maccabi Playtika Tel Aviv-Zenit San Pietroburgo

TD Systems Baskonia Vitoria-Valencia Basket

