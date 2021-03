Zenit San Pietroburgo-Real Madrid 71-75

Di Marco Arcari. Dopo l’Real Madrid rialza la testa e lo fa espugnando con autorità la Sibur Arena di San Pietroburgo. Battuto uno Zenit comunque mai domo, che vende cara la pelle nei momenti di maggiore difficoltà e china la testa solo nel finale, davanti allo strapotere fisico di Walter Tavares e all’organizzazione di una squadra tutt’altro che in crisi. Gabriel Deck è assoluto protagonista nella partenza sprint dei Blancos, segnando ben 6 dei primi 8 punti della sua squadra. Carlos Alocen dimostra finalmente di essersi meritato i galloni di play titolare in un club così importante e, insieme al solito Tavares, propizia il break con cui gli ospiti volano sul +11 (11-22). Il centro capoverdiano arriva a 10 punti e 6 rimbalzi nel solo 1° quarto, e rappresenta la spiegazione principale della differenza a livello di percentuali al tiro da 2 (1/5 Zenit, 10/16 Real) e lotta a rimbalzo (5-12). . Dopo l’ incredibile k.o. contro il Khimki , ilrialza la testa e lo facon autorità la. Battuto uno Zenit comunque mai domo, che vende cara la pelle nei momenti di maggiore difficoltà e china la testa solo nel finale, davanti alloe all’organizzazione di una squadra tutt’altro che in crisi.è assoluto protagonista nella partenza sprint dei Blancos, segnando ben 6 dei primi 8 punti della sua squadra.dimostra finalmente di essersi meritato i galloni di play titolare in un club così importante e, insieme al solito Tavares, propizia il break con cui gli ospiti volano sul. Il centro capoverdiano arriva a 10 punti e 6 rimbalzi nel solo 1° quarto, e rappresenta la spiegazione principale della differenza a livello di(1/5 Zenit, 10/16 Real) e lotta a rimbalzo (5-12).

Tarik Black brutalizza il ferro del Real con un devastante alley-oop

Kevin Pangos si conferma giocatore letale su qualsiasi pick&roll, piazzando un 5-0 personale che impedisce la fuga del Real (20-29 al 13’). La difesa della squadra allenata da Pablo Laso è, per larghi tratti, ermetica, e solo giocate estemporanee, spesso propiziate da Pangos, consentono allo Zenit di trovare punti. Il rientro sul parquet di Tavares spezza ulteriormente gli equilibri a totale vantaggio del club madrileno, ma è Pangos a prendersi nuovamente la scienza con la bomba che brucia la sirena per il 29-38 di metà gara. Lo Zenit approccia la ripresa con un’intensità totalmente diversa, sfruttando le penetrazioni di Alex Poythress e piazzando un break di 9-0 (con annesso esaurimento del bonus falli di squadra del Real in meno di 2’). Il parziale casalingo si amplia fino al 14-3, col club allenato da Xavi Pascual che trova il primo vantaggio di serata (43-41) al 25’.

Austin Hollins posterizza Usman Garuba con la schiacciatona

Dopo lo show personale di Will Thomas, è Billy Baron a realizzare tre giocatone spacca-match consecutive (compreso un gioco da 4) e 8 punti in fila per la fuga della squadra di S. Pietroburgo (58-52) in chiusura di 3° quarto. Jaycee Caroll suona la carica per la rimonta dei Blancos, inventandosi canestri irreali sull’ottima difesa dello Zenit, ma è la coppia Deck-Laprovittola a firmare nuovamente la parità (66-66) a 3’ dalla sirena. Il playmaker argentino sale in cattedra con ottime penetrazioni, favorite da una difesa troppo lassa dei padroni di casa, riporta in vantaggio il Real, ma è Tavares a suggellare il successo con due giocate spettacolari, entrambe contro Poythress. Prima la stoppatona, poi la bimane che vale il poster sull’avversario e che chiude la contesa. MVP ovviamente Tavares (16 e 9 rimbalzi), 15 per Deck. Allo Zenit non bastano Pangos (14 e 7 assist) e le bombe di Baron.

Tavares cancella Poythress con una super stoppata

Zenit : Zakharov, Pangos 14, Fridzon, Hollins 9, Thomas 9, Baron 12, Khvostov, Trushkin, Zubkov 2, Poythress 11, Ponitka 10, Black 4. All. Pascual.

: Zakharov, Pangos 14, Fridzon, Hollins 9, Thomas 9, Baron 12, Khvostov, Trushkin, Zubkov 2, Poythress 11, Ponitka 10, Black 4. All. Pascual. Real: Causeur , Abalde , Tyus , Laprovittola , Reyes , Alocen , Deck , Garuba , Carroll , Tavares , Thompkins , Taylor . All. Laso.

Highlights: Zenit S.Pietroburgo-Real Madrid 71-75

Anadolu Efes Istanbul-CSKA Mosca 100-70

Di Daniele Fantini. L'Efes scatena la tempesta quasi perfetta. Perché per qualche istante, sul +33 a 1'41" dalla sirena, la squadra di coach Ergin Ataman assapora anche il sogno di ribaltare la differenza canestri vendicando il clamoroso -35 sofferto nella sconfitta a Mosca nella gara d'andata. L'ebbrezza rimane tale, ma il +30 conclusivo, unito al devastante +32 della scorsa settimana nel derby contro il Fenerbahçe, lancia un segnale chiarissimo alla concorrenza: la cavalcata dell'Efes prosegue con la sesta vittoria consecutiva (margine medio +19.5 punti), e il terzo posto ora tenuto in compagnia di Olimpia Milano e Bayern Monaco (17-10) ha un chiaro retrogusto di biglietto già quasi prenotato per le Final Four di Colonia. Alla faccia di chi, dopo la prima metà di stagione molto balbettante, lo vedeva già destinato a chiudere un grande ciclo rimasto incompiuto.

Bryant Dunston fa tremare il ferro contro il CSKA Mosca

La partita di Istanbul non ha storia, a partire dall'atteggiamento, dall'intensità e dalla chimica espressa da due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Mentre l'Efes vola tornando a sprigionare quell'attacco spaziale che lo aveva caratterizzato per l'intera scorsa stagione prima della sospensione per la pandemia di coronavirus, il CSKA continua a mostrare evidenti segni di scricchiolii interni, ben espressi dal quinto ko nelle ultime otto gare: agonismo e consistenza difensiva sono scarsi se non nulli, e l'Efes può prendere rapidamente il controllo dell'inerzia volando sul +18 alla fine del primo periodo (31-13) e toccare il +27 (55-28) in un primo tempo dominato su entrambe le metacampo. Al rientro dagli spogliatoi si gioca soltanto per la differenza canestri, con un CSKA tremebondo, frustrato e nervoso, come spiegato anche dall'espulsione di Daniel Hackett per doppio tecnico a inizio ripresa.

Vasilije Micic è l'MVP di una serata dominata con una lunga serie di giocate fruttuose dal palleggio (21 punti, 8 assist, 6 rimbalzi), ben supportato da Sertac Sanli, ormai "protetto" da coach Ataman per la sua capacità unica di aprire il campo con grande pericolosità nel tiro da fuori, caratteristiche che si sposano alla perfezione con il sistema offensivo dell'Efes. In generale, sfavilla l'intera batteria esterni della squadra turca, coadiuvata anche da un'opposizione difensiva con tenacia e qualità stranamente scadenti. Kruno Simon (11+4 assist) Rodrigue Beaubois (11) e Shane Larkin (11 dalla panchina ma poi largamente utilizzato nel corso della gara) spaccano la prima linea a piacimento, regalando brani di pallacanestro offensiva di grande spettacolo ed efficacia. Solida anche la prestazione dei big-man, con un Chris Singleton concentrato (12) e un Bryant Dunston capace di dare profondità e peso in vernice quando chiamato in causa (9 in 12' dalla panca).

L'arte del no-look per Vasilije Micic: che assist per Sanli

Il CSKA mantiene il secondo posto in classifica (18-9) ma si ritrova ormai tallonato da una lunga serie di inseguitrici all'interno di una volata playoff serratissima. Le 19 palle perse complessive, il misero 29% dall'arco e il 74% concesso da due punti agli avversari sono ottimi indicatori della difficoltà di una serata da dimenticare. Non servono i 14 punti di un Toko Shengelia comunque oscuro, così come tutti gli altri big della squadra di coach Itoudis: detto dell'espulsione di Hackett in avvio di ripresa, Will Clyburn (4 punti in 21') appassisce dopo l'ottima prestazione contro il Maccabi mostrando tanta ruggine per il lungo stop, mentre Mike James (5 punti, 1/9 al tiro) si auto-esclude dalla partita con un atteggiamento che rasenta l'indisponenza, punito con una lunga permanenza in panchina nel finale.

Efes : Beaubois 11, Micic 21, Simon 11, Moerman 8, Sanli 14; Larkin 11, Singleton 12, Balbay, Anderson 3, Dunston 9. N.e.: Tuncer, Pleiss. All.: Ataman.

: Beaubois 11, Micic 21, Simon 11, Moerman 8, Sanli 14; Larkin 11, Singleton 12, Balbay, Anderson 3, Dunston 9. N.e.: Tuncer, Pleiss. All.: Ataman. CSKA: James 5, Hilliard 7, Kurbanov 3, Shengelia 14, Bolomboy 8; Lundberg 7, Hackett 7, Antonov, Strelnieks 5, Voigtmann 10, Clyburn 4, Eric. All.: Itoudis.

Maccabi Playtika Tel Aviv-Valencia Basket

ore 20.05

FC Bayern Monaco-Panathinaikos Opap Atene

ore 20.30

