Khimki - Alba Berlino 81-100

Di Davide Fumagalli. L'Alba Berlino riscatta il ko di San Pietroburgo vincendo in rimonta 100-81 a Mosca contro il Khimki nel Round 28, un successo ben più difficile di quanto dica il risultato finale e marchiato a fuoco dallo svedese Marcus Eriksson, autore di 36 punti con 10 su 13 da tre (5 triple nel quarto periodo), numeri che gli hanno permesso di eguagliare il record di Eurolega registrato da Shane Larkin, due volte, e dall'ex milanese Andrew Goudelock. I tedeschi di coach Aito, che all'andata avevano vinto 100-80, centrano il decimo successo stagionale (10-18), il quinto in trasferta, grazie al 17 su 35 da tre, ai 31 assist, e ad una buona prova di Simone Fontecchio da 18 punti, gli stessi di Luke Sikma, oltre ai 36 del già citato Eriksson. Per il Khimki non arriva il secondo successo in fila dopo la vittoria sul Real Madrid : la formazione di Maltsev conduce per tre quarti abbondanti in virtù dei 29 punti di Mickey (career high) e dei 15 con 12 assist di Shved, ma nell'ultimo periodo alza bandiera bianca e incassa la sconfitta numero 24. . L'riscatta il ko di San Pietroburgo vincendo in rimontaa Mosca contro ilnel Round 28, un successo ben più difficile di quanto dica il risultato finale e marchiato a fuoco dallo svedese, autore di(5 triple nel quarto periodo), numeri che gli hanno permesso diregistrato da, due volte, e dall'ex milanese. I tedeschi di coach, che all'andata avevano vinto 100-80, centrano il decimo successo stagionale (10-18), il quinto in trasferta, grazie al 17 su 35 da tre, ai 31 assist, e ad una buona prova dida 18 punti, gli stessi di, oltre ai 36 del già citato. Per ilnon arriva il secondo successo in fila dopo la vittoria sul che aveva interrotto una serie di 17 ko : la formazione diconduce per tre quarti abbondanti in virtù dei 29 punti di(career high) e dei 15 con 12 assist di, ma nell'ultimo periodo alza bandiera bianca e incassa la sconfitta numero 24.

La partita vede una partenza forte dell'Alba, 8-0 con 5 punti di Fontecchio, ma il Khimki risponde, piazza un break di 13-0 firmato in gran parte da Mickey e Shved, e va alla prima pausa in vantaggio 25-20. Nel secondo periodo i russi allungano a +8 con una tripla di Vyaltsev (30-22), i berlinesi rimontano due volte con le triple di Eriksson e le giocate di Lammers e Fontecchio (44-41), però all'intervallo la testa avanti ce l'ha il Khimki, 47-41 con una bomba a fil di sirena di McCollum, ma grazie soprattutto ai 19 punti con 9 su 9 al tiro di un incontenibile Mickey.

Jordan Mickey con tre schiacciate degne della Top 10

In avvio di terzo periodo il Khimki fa +10 con una tripla di Monya (56-46), e poi è ancora a +9 con un missile di Shved, però l'Alba è dentro il match, Siva mette la bomba del -2 e poi è Eriksson a bissare la conclusione dall'arco del compagno per il vantaggio 68-67 al 30'. Il vantaggio è il preludio alla fuga dei berlinesi che arriva all'inizio dell'ultimo quarto: Fontecchio e Siva piazzano le triple del +7 (79-72), i moscoviti non segnano praticamente più e lì sale in cattedra Eriksson. Lo svedese prende fuoco, segna gli ultimi 17 punti dell'Alba con 5 triple e fissa il 101-80 finale con break molto raro da vedere, uno show balistico di prim'ordine.

Fontecchio sfrutta la dormita del Khimki e schiaccia

Nel prossimo turno, giovedì 11 marzo per il Round 28, impegni in trasferta per le due squadre: il Khimki sarà di scena a Belgrado contro la Stella Rossa, l'Alba Berlino a Lione contro l'Asvel.

Khimki : Shved 15, McCollum 12, Karasev 7, Zaytsev 2, Vialtsev 3, Monia 6, Sharapov, Ponkrashov 3, Valiev 4, Mickey 29. All. Maltsev.

: Shved 15, McCollum 12, Karasev 7, Zaytsev 2, Vialtsev 3, Monia 6, Sharapov, Ponkrashov 3, Valiev 4, Mickey 29. All. Maltsev. Alba: Lo, Siva 11, Giffey, Delow, Eriksson 36, Mattisseck, Schneider 2, Nikic, Fontecchio 18, Thiemann 4, Sikma 18, Lammers 11. All. Garcia Reneses.

