In archivio la regular season con le sue 34 giornate, l'Eurolega si tuffa nei playoff. A partire da martedì 20 aprile e fino al 5 maggio, le prime 8 squadre della classifica, tra cui l'AX Armani Exchange Milano, si sfidano in serie al meglio delle cinque partite da cui usciranno le quattro partecipanti alla Final Four di Colonia, in Germania, in programma il 28 e il 30 maggio. L'Olimpia di Ettore Messina, quarta al termine della stagione regolare con un bilancio di 21 vittorie e 13 sconfitte, se la vedrà con il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, una delle grandi sorprese del torneo, quinto con lo stesso bilancio dei milanesi ma con lo 0-2 negli scontri diretti.

Milano, che torna ai playoff dopo 7 anni, quando nel 2014 perse 3-1 la serie contro il Maccabi Tel Aviv che poi vinse la Final Four giocata al Mediolanum Forum di Assago, in caso di successo sul Bayern se la vedrà in semifinale contro la vincente della serie tra il Barcellona, la miglior squadra della regular season con 24 vittorie e 10 sconfitte, e i russi dello Zenit San Pietroburgo, arrivati ai playoff con l'ultimo posto disponibile ma con pieno merito. Dall'altra parte del tabellone ci sono altre due sfide di enorme fascino: il CSKA Mosca contro il Fenerbahce Istanbul, e l'Anadolu Efes Istanbul contro il Real Madrid.

Il calendario dei playoff

(1) FC Barcellona - (8) Zenit San Pietroburgo

In regular season: 1-1, 0 (-4, +4)

(4) AX Armani Exchange Milano - (5) FC Bayern Monaco

In regular season: 2-0 Milano

(3) Anadolu Efes Istanbul - (6) Real Madrid

In regular season: 1-1, +17 Efes

(2) CSKA Mosca - (7) Fenerbahce

In regular season: 1-1, +6 Fenerbahce

L'albo d'oro dell'Eurolega (dal 2000)

2020 non assegnato

2019 - CSKA Mosca (Vitoria-Gasteiz)

2018 - Real Madrid (Belgrado)

2017 - Fenerbahce (Istanbul)

2016 - CSKA Mosca (Berlino)

2015 - Real Madrid (Madrid)

2014 - Maccabi Tel Aviv (Milano)

2013 - Olympiacos (Londra)

2012 - Olympiacos (Istanbul)

2011 - Panathinaikos (Barcellona)

2010 - Barcellona (Parigi)

2009 - Panathinaikos (Berlino)

2008 - CSKA Mosca (Madrid)

2007 - Panathinaikos (Atene)

2006 - CSKA Mosca (Praga)

2005 - Maccabi Tel Aviv (Mosca)

2004 - Maccabi Tel Aviv (Tel Aviv)

2003 - Barcellona (Barcellona)

2002 - Panathinaikos (Bologna)

2001 - Virtus Bologna

2000 - Panathinaikos (Salonicco)

* = tra parentesi sede della Final Four

