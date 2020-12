Zenit San Pietroburgo – Bayern Monaco 79-75

Dopo tre sconfitte di fila in casa lo Zenit San Pietroburgo ritrova il sorriso fra le mura amiche battendo in rimonta il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, terzo in classifica. Per i bavaresi si ferma la striscia di due successi mentre la squadra di Xavi Pascual, che non vinceva in casa dal Round 2 contro il Barcellona, riscatta il ko di Madrid col Real e sale a 8-4 di record. La gara è in mano al Bayern che tocca il +12 nel terzo periodo (48-60), lo Zenit però rimonta, trova il primo vantaggio del match sul 72-71 con una bomba di Ponitka e poi nel finale, dopo il 75-75 di Baron, sono Thomas coi liberi e Poythress con un layup a firmare il successo dei russi. Spicca la prova di Baron, 20 punti, mentre per il Bayern il migliore è l'ex di turno Reynolds con 13 punti.

Hollins pesca il jolly! Da lontanissimo allo scadere del 3° quarto

Zenit : Rivers 3, Zakahrov ne, Pangos 7, Fridzon, Hollins 9, Thomas 13, Baron 20, Trushkin ne, Zubkov 2, Poythress 7, Ponitka 6, Gudaitis 12. All. Pascual.

: Rivers 3, Zakahrov ne, Pangos 7, Fridzon, Hollins 9, Thomas 13, Baron 20, Trushkin ne, Zubkov 2, Poythress 7, Ponitka 6, Gudaitis 12. All. Pascual. Bayern: Baldwin 12, Seeley 12, Johnson 6, Radosevic 4, Dedovic 8, Reynolds 13, Amaize, Zipser 10, Sisko 7, Weiler-Babb 3, Grant ne, Flaccadori ne. All. Trinchieri.

Highlights: Zenit-Bayern Monaco 79-75

FC Barcellona – Khimki Mosca 87-74

Il Barcellona bissa il successo di venerdì scorso con Milano superando il Khimki e centrando così l'11esima vittoria stagionale che vale la vetta della classifica al pari del CSKA Mosca. Prosegue invece la crisi dell'altra squadra di Mosca, quella gialloblu, ultima in graduatoria con un record di 2-12 (ultimo successo datato 17 novembre a San Pietroburgo, 6 ko di fila). Il match, da subito ad alto punteggio, è sempre in mano ai blaugrana che sono a +10 all'intervallo e a +16 a 30' (69-53): spicca il 10 su 15 da tre della formazione catalana che può contare su 24 punti di Nikola Mirotic (stellare 9 su 11 al tiro), sui 20 di Higgins e sui 13 di Abrines, per Calathes ci sono 12 assist. Al Khimki non basta il solito Shved da 22 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, sempre troppo solo.

Shved con l'assist, Booker vola e inchioda la bimane

Jordan Mickey decolla e posterizza il baby Martinez

Barcellona : Davies 6, Hanga 3, Smits 4, Heurtel ne, Pustovyi, Oriola 10, Abrines 13, Higgins 20, Martinez, Kuric 6, Mirotic 24, Calathes 1. All. Jasikevicius

: Davies 6, Hanga 3, Smits 4, Heurtel ne, Pustovyi, Oriola 10, Abrines 13, Higgins 20, Martinez, Kuric 6, Mirotic 24, Calathes 1. All. Jasikevicius Khimki: Shved 22, McCollum, Timma, Karasev 13, Zaytsev 5, Monia, Odinkov ne, Jovic 3, Booker 8, Jerebko 2, Bertans 8, Mickey 13. All. Kurtinaitis.

Highlights: Barcellona-Khimki 87-74

Olympiacos – Valencia 85-96

Impresa di Valencia che batte l'Olympiacos e conquista la prima vittoria al Pireo dal 2003, chiudendo una striscia di 9 sconfitte di fila sul campo dei biancorossi di Atene. Secondo successo in fila per i Taronja che si portano sul 9-5 di record mentre per i "Reds" si chiude una serie di due successi (a Barcellona e a Belgrado) e scendono a 7-6. Il match è sempre in controllo degli ospiti che accumulano un margine in doppia cifra già nel secondo periodo, volano a +17 (54-71) nel terzo quarto e poi controllano i tentativi di rimonta dell'Oly. Per Valencia un'eccellente serata al tiro (65% da due, 10 su 21 da tre, 20 su 21 ai liberi) e ottime prove di Dubljevic, 20 punti, e Williams, 16. Per i greci ci sono 18 punti di Sloukas e 16 di McKissic.

Derrick Williams distrugge il ferro dell'Olympiacos

McKissic con la linea di fondo e la schiacciatona

Olympiacos : Harrison 3, Charalampopoulos 2, Larentzakis 1, Spanoulis 7, Sloukas 18, Martin 8, Vezenkov 14, Printezis 2, Jean-Charles 2, Jenkins, Ellis, Mckissic 16. All. Bartzokas.

: Harrison 3, Charalampopoulos 2, Larentzakis 1, Spanoulis 7, Sloukas 18, Martin 8, Vezenkov 14, Printezis 2, Jean-Charles 2, Jenkins, Ellis, Mckissic 16. All. Bartzokas. Valencia: Prepelic 11, Pradilla ne, Puerto, Labeyrie 8, Van Rossom, Tobey 12, Kalinic14, Dubljevic 20, Vives, San Emeterio 8, Williams 16, Hermannsson 7. All. Ponsarnau.

Highlights: Olympiacos-Valencia 85-96

ASVEL Villeurbane – Maccabi Tel Aviv 84-81

All'Astroballe l'Asvel batte il Maccabi in volata, chiude una striscia di tre sconfitte e conquista il quarto successo stagionale. Per gli israeliani si chiude una serie di due vittorie e arriva il nono ko di questa infausta Eurolega per la squadra di Ioannis Sfairopoulos. I francesi, che realizzano la cifra record di 33 canestri da due punti, tengono sempre la testa avanti toccando anche il +14 nel secondo periodo, ma il Maccabi non ci sta e rimonta un paio di volte, per il 67-64 del 30', e poi nel quarto periodo fino al -3 con una bomba di Caloiaro; sotto 84-81 a 11" dal termine, gli ospiti hanno il tiro del possibile pareggio ma Wilbekin lo fallisce. L'ex Florida è il migliore per gli israeliani con 25 punti mentre nell'Asvel, che la spunta pur tirando 3 su 13 da tre, ci sono 15 punti a testa per Fall e Norris Cole.

Asvel : Freeman 6, Lacombe 6, Diot 2, Lomazs 2, Fall 15, Noua 11, Hayes, Bako 5, Lighty 10, Yabusele 9, Cole 15, Strazel 3. All. TJ Parker.

: Freeman 6, Lacombe 6, Diot 2, Lomazs 2, Fall 15, Noua 11, Hayes, Bako 5, Lighty 10, Yabusele 9, Cole 15, Strazel 3. All. TJ Parker. Maccabi: Bryant 12, Wilbekin 25, Jones 6, Caloiaro 7, Hunter 8, Dorsey 7, Dibartolomeo 3, Blayzer ne, Bender 11, Zizic 2, Zoosman ne. All. Sfairopoulos.

Highlights: Asvel-Maccabi 84-81

