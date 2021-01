Basket

Basket, Eurolega: inarrestabile Loyd! Galleggia in aria e segna un canestrone contro il Barça

Spettacolare giocata di Jordan Loyd nella sfida tra Stella Rossa MTS Belgrado e FC Barcellona. L'esterno del club serbo taglia in due la difesa blaugrana, galleggia in aria e scrive 2 punti con un incredibile layup appoggiato al tabellone. Giocata da vedere e rivedere in loop!

00:01:09, 3 Visualizzazioni, 30 minuti fa