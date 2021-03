Basket

Basket, Eurolega: incredibile baseball-pass di Johannes Voigtmann

Mozzafiato baseball-pass smazzato da Johannes Voigtmann nella sfida tra CSKA Mosca e Stella Rossa MTS Belgrado. Il lungo si conferma all-around player come pochi altri nella competizione, con un assist al bacio per il bel reverse-layup di Strelnieks. Il tutto, ovviamente, con la complicità - in negativo - della difesa biancorossa.

