Basket, Eurolega: James fa 31 punti, per il CSKA 11 vittorie in fila

Secondo trentello stagionale per Mike James che guida il CSKA all'11esima vittoria di fila sul campo dell'ASVEL: per l'ex Olimpia Milano sono 31 punti piuttosto silenziosi, l'ottava volta sopra quota 20 in 15 gare.

