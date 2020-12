Basket

Basket, Eurolega: Joel Bolomboy e la sua incredibile verticalità

In termini di atletismo e verticalità, Joel Bolomboy non è secondo a nessuno in Eurolega. Il lungo del Cska mostra tutte le sue doti sia schiacciando a rimbalzo, sia volando sull'alzata di Mike James.

00:00:51, 42 Visualizzazioni, 6 ore fa