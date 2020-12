Basket

Basket, Eurolega: Jovic è un mago, che assist dietro la schiena per Monroe!

Magia al rientro per Stefan Jovic. Il playmaker del Khimki Mosca regala spettacolo con un assist no-look dietro la schiena per premiare il rimorchio di Greg Monroe. Risultato? Gioco da 3 punti del lungo e applausi a scena aperta per Jovic.

