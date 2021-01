Di Davide Fumagalli. Risultato scontato a Mosca dove il Fenerbahce, reduce da sette vittoria in fila, asfalta nel Round 23 di Eurolega il Khimki, fanalino di coda con quattordici sconfitte di fila. Il match resta in equilibrio per circa un quarto e mezzo, poi la squadra di Kokoskov dilaga, i padroni di casa rinunciano totalmente al confronto, e così i turchi dilagano arrivando anche a +35 nei minuti conclusivi: per il Fenerbahce, che arriva a otto successi filati e un record di 13-10, va in archivio una gara con numeri assurdi, 32 a 20 a rimbalzo, 29 assist, 85% da due, 19 su 22 ai liberi e 10 su 22 da tre! Gli ospiti hanno sei giocatori in doppia cifra, tutti quelli entrati tranne Biberovic hanno segnato: spiccano De Colo con 18 punti, Brown con 17 e Vesely con 15. Dall'altra parte c'è poco da dire sul Khimki, alla 21esima sconfitta in 23 gare: senza Booker, Mickey, Karasev e Jovic, spicca l'ormai solito Shved da 29 punti e 7 perse, un uomo solo al "comando" di una nave da tempo a picco.