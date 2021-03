Basket

Basket, Eurolega: Koumadje si presenta con stoppata e schiacciata

Esordio in Eurolega molto interessante per Christ Koumadje con la maglia dell'Alba Berlino. Il giovane centro del Ciad si fa notare con una stoppata a Mirotic - che non la prende bene - e una schiacciata in alley-oop su contropiede successivo.

00:00:43, un' ora fa