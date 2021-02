Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes 74-106

Di Davide Fumagalli. Autentica prova di forza, da squadra da Final Four, dell'Anadolu Efes che domina il derby di Istanbul distruggendo il Fenerbahce a domicilio 106-74 nel round 26. La squadra di Ataman ferma così la striscia di 10 vittorie di fila dei gialloblu, infligge loro il primo ko del 2021 e di fatto li aggancia a 15 successi in classifica (l'Efes ha una gara in meno, ndr): una prestazione stellare dei biancoblu che centrano il settimo successo nelle ultime otto gare chiudendo con 26 assist e percentuali al tiro irreali, 73% da due, 14 su 25 da tre e l'87% dalla lunetta. Irreale è anche la prova di Vasilije Micic, autentico MVP del derby: per il serbo ci sono 37 punti, massimo in carriera, con 6 su 6 da tre, 11 su 11 ai liberi e 44 di PIR! In doppia cifra per l'Efes anche Beaubois, 14 punti, Sanli, 13, e Larkin, 11. Si ferma invece la corsa del Fenerbahce, sempre a rincorrere ma praticamente mai in partita: il 4 su 14 da tre e le 14 perse, uniti ai soli 9 liberi tentati, dicono molto di una squadra che probabilmente sentiva molto la sfida e ha pagato anche per il troppo nervosismo. Gli unici a salvarsi sono, non a caso, i due fuoriclasse De Colo, 26 punti, e Vesely, 18.

La sfida dell'Ulker Sports Hall prende da subito la direzione dell'Anadolu Efes: la squadra di Ataman scende in campo con una difesa tremenda, il Fenerbahce segna il primo canestro con De Colo dopo 6' (4-12), e in attacco sono Sanli e uno scatenato Micic a dare il +15 agli ospiti sul 24-9! Nel secondo periodo l'Efes dilaga, Larkin, Dunston e Beaubois firmano il +19 sul 39-20, poi Anderson fa addirittura +20 sul 42-22. La squadra di Kokoskov ha una reazione di nervi e ritorna fino a -11 (35-46) grazie a 8 punti del leader Vesely, ma la gara non cambia padrone e all'intervallo il punteggio dice 53-39 per gli ospiti.

La ripresa inizia con una bomba di De Colo per il nuovo -11, ma la musica non cambia, è un dominio dell'Anadolu Efes che torna a segnare regolarmente con Larkin, Sanli e Micic, e rimette un margine di oltre 20 punti. Impressionante è soprattutto Micic che segna 16 punti nel solo terzo quarto (gli stessi di tutto il primo tempo) e infila anche delle triple impossibili per l'80-56 del 30'. Gli ultimi 10' sono sostanzialmente un allenamento, Micic arriva a 37 punti per il nuovo massimo in carriera, l'Efes dilaga fino a +35 sul 100-65, e poi si limita a far passare il tempo fino alla sirena conclusiva, fino al 106-74 che è il punteggio finale.

Settimana prossima c'è il doppio turno: martedì 2 marzo l'Efes riceve Valencia mentre mercoledì 3 il Fenerbahce è di scena al Forum contro l'Olimpia Milano; giovedì l'Anadolu giocherà ancora in casa un super big match col CSKA Mosca mentre venerdì il Fener di Kokoskov avrà un'altra trasferta insidiosa a Lione contro l'Asvel.

Fenerbahçe Beko : Brown 5, Guduric 4, O'Quinn 8, Biberovic, De Colo 24, Pierre 4, Barthel, Vesely 18, Eddie 3, Muhammed, Duverioglu ne, Ulanovas 8. All. Kokoskov.

: Brown 5, Guduric 4, O'Quinn 8, Biberovic, De Colo 24, Pierre 4, Barthel, Vesely 18, Eddie 3, Muhammed, Duverioglu ne, Ulanovas 8. All. Kokoskov. Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 14, Singleton 6, Balbay 2, Sanli 13, Moerman 2, Tuncer ne, Pleiss ne, Micic 37, Anderson 6, Dunston 6, Simon 9. All. Ataman.

TD Systems Baskonia Vitoria-Stella Rossa mts Belgrado 87-67

Di Daniele Fantini. Lasciato alle spalle un mese di gennaio molto complicato, il Baskonia infila la quarta vittoria consecutiva, riporta il proprio record in parità (13-13) e resta aggrappato alla coda della grossa volata playoff che infiammerà le ultime otto gare di regular-season. Contro una Stella Rossa in grandi difficoltà di organico per le assenze di Quino Colom, Langston Hall, Duop Reath e Landry Nnoko, il Baskonia sfrutta immediatamente gli enormi vantaggi nel verniciato forniti dal troneggiante Youssoupha Fall (20 punti con 9/12 al tiro, career-high in Eurolega) e dai problemi di falli che inguaiano dopo una manciata di secondi Ognjen Kuzmic, unico vero centro a disposizione di coach Radonjic: la partita si infila rapidamente sui binari della formazione basca e si spacca in maniera violenta e definitiva con un gigantesco break di 21-4 (da 21-16 a 42-20) piazzato nella prima metà del secondo periodo.

Con un confortevole margine di 21 lunghezze costruito all'intervallo lungo (48-27 con soli 11 punti realizzati dalla Stella Rossa in un secondo quarto soffocato dalla difesa avversaria), il Baskonia può amministrare senza sussulti per l'intera ripresa, distribuendo minuti in vista del doppio turno della prossima settimana, quando le sfide con Olympiacos e Barcellona ci diranno se i rossoblù potranno realmente infilarsi in maniera pericolosa anche nell'ultimo km che precede lo sprint verso il traguardo dei playoff.

Detto di Fall e del dominio generale nel verniciato (41-31 a rimbalzo con 13 offensivi, 59% al tiro da due), il Baskonia si gode anche la solidità in regia di Luca Vildoza (14 punti, 5 assist), la pericolosità di Rokas Giedraitis (14), l'ennesima serata all-around di un attivissimo Achille Polonara (12 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate in quasi 29' di azione) e il buon apporto di Tonye Jekiri dalla panchina (8 punti, 4 rimbalzi), capace di non far rimpiangere lo strapotere di Fall.

La Stella Rossa incassa invece la settima sconfitta consecutiva e resta inchiodata al penultimo posto in graduatoria con un record di 7-19, ormai virtualmente eliminata dalla corsa per i playoff (l'ottavo posto dista 8 vittorie con altrettante gare ancora in calendario). Non bastano i 14 punti di Jordan Loyd, peraltro poco incisivo e assente nelle due fiammate che cercano di rianimare la partita nella ripresa, così come i 10 di Corey Walden, raccolti soltanto nel finale a punteggio ormai indirizzato in maniera chiara. Sprazzi interessanti arrivano invece dal giovane Aleksa Uskokovic, sguinzagliato da coach Radonjic per venti minuti (career-high per utilizzo) alla disperata ricerca di qualità in regia: il 21enne serbo risponde con 8 punti, 3 assist e un paio di notevoli accelerazioni dal palleggio.

Baskonia : Vildoza 14, Giedraitis 14, Polonara 12, Peters 9, Fall 20; Raieste 5, Jekiri 8, Henry 3, Sedekerskis 2, Diop, Dragic, Kurucs. All.: Ivanovic.

: Vildoza 14, Giedraitis 14, Polonara 12, Peters 9, Fall 20; Raieste 5, Jekiri 8, Henry 3, Sedekerskis 2, Diop, Dragic, Kurucs. All.: Ivanovic. Stella Rossa: Loyd 14, Lazic, Uskokovic 8, Simonovic 3, Kuzmic 9; Walden 10, Davidovac 8, Radanov, Dobric 9, Jagodic-Kuridza 6, Simanic. N.e.: Vujicic. All.: Radonijc.

