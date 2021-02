Khimki - TD Systems Baskonia 67-89

Nessun problema per il TD Systems Baskonia che vince a Mosca 89-67 contro il Khimki nel match che apre il round 25. La formazione di Dusko Ivanovic centra la terza vittoria di fila, aggiorna il proprio record a 12-13 e tiene vive le speranze di entrare nei playoff: i baschi tirano male ai liberi, 8 su 15, ma chiudono col 51% da due e 13 su 24 da tre, smazzano ben 28 assist e dominano a rimbalzo doppiando i russi, 48 a 24. Sei i giocatori in doppia cifra per il Baskonia, spiccano i 14 punti con 9 rimbalzi del gigante Fall, mentre Polonara si ferma a 7 punti con 9 rimbalzi. Prosegue invece la crisi senza fine del Khimki, afflitto anche da gravi problemi finanziari: i gialloblu incappano nella 16esima sconfitta di fila (2-22 il record) e sono sostanzialmente inutili i 16 punti con 10 assist della stella Alexei Shved. Per la formazione moscovita è ormai un lungo calvario fino al termine della regular season.

La partita vede il Baskonia provare l'allungo nella seconda metà del primo quarto, le triple di Peters e Dragic danno il +10 al 10', 24-14, ma nel secondo periodo il Khimki tira fuori l'orgoglio e risale la china. I canestri e gli assist di Shved valgono il -2, poi è addirittura -1 sul 35-36 con una bomba di Vialtsev; gli ospiti però non si fanno sorprendere, rimettono il piede sull'acceleratore e sono Fall e Dragic a firmare il 47-37 con cui si torna negli spogliatoio. Dopo l'intervallo la gara non è più in discussione, il Khimki resta in scia più che può (57-71 al 30'), poi nel quarto periodo Fall e le triple di Giedraitis e Vildoza danno il +21 (63-84) che sigilla il discorso.

Nel prossimo turno, Round 26, il Khimki sarà di scena al Forum contro Milano mentre il Baskonia ospiterà la Stella Rossa.

Khimki : Shved 16, Timma 3, Karasev 6, Zaytsev 8, Vialtsev 11, Kadoshnikov 2, Monia 6, Ponkrashov 2, Odinokov, Voronov, Bertans, Mickey 13. All. Maltsev.

: Shved 16, Timma 3, Karasev 6, Zaytsev 8, Vialtsev 11, Kadoshnikov 2, Monia 6, Ponkrashov 2, Odinokov, Voronov, Bertans, Mickey 13. All. Maltsev. Baskonia: Raieste 2, Vildoza 13, Jekiri 2, Henry 2, Sedekerskis 11, Diop, Fall 14, Peters 11, Dragic 13, Giedraitis 13, Polonara 7, Kurucs 1. All. Ivanovic.

Anadolu Efes - Olympiacos 76-53

Prosegue l'impetuosa risalita dell'Anadolu Efes che fra le mura amiche travolge 76-53 l'Olympiacos nel Round 25. Un successo in rimonta per la squadra di Ergin Ataman che centra la sesta vittoria nelle ultime sette gare, si porta a 14-10 di record e pare aver ritrovato quella brillantezza che un anno fa la lanciava come favorita al titolo: l'Efes non tira bene da fuori, 8 su 28, ma chiude col 64% da due, vince la lotta a rimbalzo, 31 a 26, e limita le palle perse, 15 contro le 21 dei greci. Individualmente brillano Bryant Dunston, 15 punti e 7 rimbalzi, e Shane Larkin, 21 punti con 5 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi e 32 di PIR, una prova da autentico MVP. E' in crisi profonda invece la formazione di Bartzokas: quinta sconfitta di fila, 11-14 il bilancio e playoff che si allontanano in maniera preoccupante. L'unico in doppia cifra è Larentzakis con 10 punti, male Sloukas con 7 punti, 2 assist ma 5 perse.

Settimana prossima, Round 26, l'Olympiacos giocherà in casa al Pireo contro il CSKA Mosca, invece l'Anadolu Efes avrà il derby di Istanbul sul campo del Fenerbahce, scontro tra due squadre in grande ripresa.

Efes : Larkin 21, Beaubois 11, Singleton 2, Balbay, Musa, Sanli 2, Moerman 5, Pleiss 2, Micic 9, Anderson 4, Dunston 15, Simon 5. All. Ataman.

: Larkin 21, Beaubois 11, Singleton 2, Balbay, Musa, Sanli 2, Moerman 5, Pleiss 2, Micic 9, Anderson 4, Dunston 15, Simon 5. All. Ataman. Olympiacos: Nikolaidis, Charalampopoulos, Larentzakis 10, Spanoulis 4, Sloukas 7, Martin 4, Vezenkov 9, Printezis, Jean-Charles 5, Jenkins 4, Ellis 3, McKissic 7. All. Bartzokas.

Barcellona - Žalgiris Kaunas

Palla a due alle ore 21

