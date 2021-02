Basket

Basket, Eurolega: l'atletismo debordante di Yabusele, attacco e difesa

Terrificante la potenza e la fisicità di Yabusele! Il gigante dell'Asvel, ex Boston Celtics in NBA, si fa notare in attacco con le schiacciate e in difesa con le stoppate, ovunque.

