Di Davide Fumagalli. Un'altra prova di forza dell'Anadolu Efes che travolge 89-62 lo Zalgiris Kaunas nel Round 29 di Eurolega e si candida come seria pretendente alla Final Four di Colonia! La squadra di Ergin Ataman, che pare aver ritrovato la forma di un anno fa prima dello stop per la pandemia, centra la settima vittoria in fila (25.6 punti di scarto medio nelle ultime 5), sale a 18-10 di record e si porta al terzo posto alle spalle di Barcellona e Milano. I turchi giocano un basket stellare su due lati del campo, tirano col 70% da due e 15 su 34 da tre, e smazzano ben 23 assist: cinque i giocatori in doppia cifra alla fine, spiccano i "gemelli" Larkin e Micic, 18 e 17 punti rispettivamente (23 e 25 di PIR), bene anche Sanli e Beaubois, 12, e Kruno Simon, 11 punti. Secondo ko in fila, terzo nelle ultime quattro gare per i lituani di Martin Schiller che comunque restano in scia per i playoff (15-14 il record): a Istanbul restano in gara per pochi minuti e poi di fatto sono sempre costretti ad inseguire, anche perchè Lauvergne si fa male alla caviglia e sta sul parquet meno di 10'. Non bastano i 15 punti di Walkup, i 14 di Grigonis e i 13 con 8 rimbalzi di Rubit.

Larkin brucia la retina allo scadere del primo tempo

Non c'è scampo nemmeno per lo Zalgiris Kaunas: fin dai primi minuti l'Anadolu Efes impone la propria legge (7 su 7 al tiro), la squadra di Ataman scappa con le triple di Sanli e Micic, poi sempre loro due doppiano gli avversari sul 24-12, che al 10' diventa 26-12 con due liberi di Larkin. Il secondo periodo si apre con due bombe di Larkin e Singleton per il +20 (32-12), poi è addirittura +24: la gara è sostanzialmente già chiusa, Rubit e Grigonis danno qualche segnale di marca Zalgiris ma cambia poco. Dopo la bomba del +22 di Simon (45-23), torna al lavoro Larkin che segna sulla sirena il missile del 49-31 con cui si torna negli spogliatoi.

La ripresa vede una buona partenza di Kaunas con Grigonis che dall'arco fa -16 sul 49-33, Ataman chiama timeout e dopo la pausa l'Efes torna a macinare: Moerman e Sanli segnano da vicino, poi Larkin mette la tripla dall'angolo ed è +24, poi i turchi dilagano fino a +28 con un gioco da tre punti di Micic e la tripla sulla sirena di Beaubois per il 76-48 del 30'. L'ultimo periodo non dice più nulla del match, se non il massimo vantaggio di +32 (82-50) timbrato da due bombe di James Anderson nei primi istanti. Poi da lì è poco più di un allenamento e si arriva al punteggio finale di 89-62.

Sanli rimonta Rubit e lo cancella con la stoppata

Nel prossimo turno, Round 30, lo Zalgiris giocherà ancora a Istanbul ma col Fenerbahce, mentre l'Anadolu Efes avrà una sfida tosta a Monaco col Bayern, senza scordarsi che prima, martedì, avrà il recupero a Tel Aviv col Maccabi.

Anadolu Efes : Larkin 18, Beaubois 12, Singleton 8, Balbay, Musa ne, Sanli 12, Moerman 4, Pleiss ne, Micic 17, Anderson 7, Dunston, Simon 11. All. Ataman.

: Larkin 18, Beaubois 12, Singleton 8, Balbay, Musa ne, Sanli 12, Moerman 4, Pleiss ne, Micic 17, Anderson 7, Dunston, Simon 11. All. Ataman. Žalgiris Kaunas: Walkup 15, Blazevic ne, Lekavicius, Hayes 2, Jankunas 3, Lukosiunas, Geben 2, Rubit 13, Jokubaitis 7, Vasturia, Grigonis 14, Lauvergne 6. All. Schiller.

TD Systems Baskonia Vitoria-FC Bayern Monaco

ore 19.00

Olympiacos Pireo-Zenit San Pietroburgo

ore 20.00

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko Istanbul

ore 21.00

