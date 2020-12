Zenit San Pietroburgo-Stella Rossa mts Belgrado 98-69

Di Daniele Fantini. Ferito duramente dalla sconfitta nel derby russo con il CSKA, lo Zenit si prende una violenta rivincita sfogando la rabbia repressa sulla malcapitata Stella Rossa Belgrado, travolta sotto un pesantissimo -29 e condannata a incassare la nona sconfitta nelle ultime 11 partite. Mentre la squadra serba affoga nei bassifondi della classifica (penultima con un record di 5-11), lo Zenit aggiunge un altro mattoncino all'avvio di stagione extra-lusso e aggancia momentaneamente l'Olimpia Milano al quinto posto (9-5), in attesa del match di mercoledì sera che vedrà la formazione di coach Ettore Messina ospitare il Baskonia al Forum di Assago.

La partita, in realtà, dura meno di un quarto: spinto da un avvio rovente di Kevin Pangos, autore di 13 dei primi 16 punti di squadra (chiuderà con 17 e 5 assist), lo Zenit prende presto il controllo delle operazioni e allunga con le giocate di Arturas Gudaitis (12) e il buon impatto di Andrey Zubkov (9) dalla panchina fino al 30-12 del primo mini-riposo. La difesa della squadra russa, asso nella manica della nuova gestione di coach Pascual, stritola una Stella Rossa incapace di trovare un punto di riferimento offensivo per supplire alla pesante assenza di Jordan Loyd: lo Zenit dilaga sul 40-16 con l'atletismo di Alex Poythress (7) e i canestri di Billy Baron, grande ex di giornata (13 e 5 assist dalla panchina), prima che una lunga serie di giri in lunetta e qualche minuto di pressione allungata a tutto campo permettano agli ospiti di ritrovare un minimo di fiducia nella costruzione di un controbreak per il 48-37 dell'intervallo lungo.

Una bomba di Lazic in avvio di ripresa mantiene viva l'illusione per un'altra manciata di secondi, prima che la difesa torni a stringere e KC Rivers riapra un solco invalicabile sparando tre triple consecutive, poi rintuzzate da un paio di giocate di Gudaitis per un nuovo 12-0 pro-Zenit (63-42). Quino Colom, al suo debutto dopo la chiusura dell'esperienza valenciana, spara le ultime cartucce per il 69-54, ma il quarto periodo è ancora terra di caccia per Rivers: l'ex-trevigiano martella con una seconda scarica di bombe che lanciano la formazione russa fino al +33 (93-60), aprendo le danze per la passerella finale. Il premio di MVP non può che finire nelle sue mani caldissime, autrici di 23 punti con uno scintillante 7/8 dall'arco.

Zenit : Pangos 17, Hollins, Ponitka 7, Thomas 7, Gudaitis 12; Rivers 23, Zakharov 3, Fridzon, Baron 13, Pushkov, Zubkov 9, Poythress 7. All.: Pascual.

: Pangos 17, Hollins, Ponitka 7, Thomas 7, Gudaitis 12; Rivers 23, Zakharov 3, Fridzon, Baron 13, Pushkov, Zubkov 9, Poythress 7. All.: Pascual. Stella Rossa: Hall, Dobric 9, Davidovac 10, O'Bryant 13, Kuzmic 4; Walden 8, Uskokovic 7, Lazic 3, Reath 2, Simonovic 4, Jagodic-Kuridza 4, Colom 5. All.: Obradovic.

Anadolu Efes Istanbul – FC Barcellona 86-79

Di Marco Arcari. Shane Larkin è finalmente tornato! Il folletto statunitense trascina l’Anadolu Efes Istanbul al colpaccio casalingo contro il Barcellona, grazie a una prova da 23 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. La squadra di coach Jasikevicius parte forte, trascinata dai canestri di Nikola Mirotic, e trova il +7 (2-9) in neanche 3’. Bryant Dunston è assoluto protagonista nel contro break casalingo (8-0), che costringe la panchina blaugrana al timeout (10-9). La sfida vive di parziali importanti, ma stavolta è Alex Abrines a coronarne uno (0-11), permettendo al Barça di doppiare l’Efes (10-20) all’8’ di gioco. Larkin sembra finalmente aver ritrovato lo smalto della scorsa stagione, seppur non ancora con continuità assoluta, e, in coppia con Krunoslav Simon (2 bombe consecutive, 11 punti nel periodo), riporta avanti la squadra di coach Ataman (32-31) a metà 2° quarto. I due giocatori dell’Efes sono ormai inarrestabili e proseguono con le specialità della casa (triple per Simon, penetrazioni incredibili per Larkin), lanciando sul massimo vantaggio il club turco (39-33) a 2’ e mezzo dal termine del 1° tempo. Gli ospiti chiudono però in crescendo la prima metà di gara, beneficiando della perfezione a cronometro fermo di Cory Higgins e impattando a quota 43 proprio al 20’.

A inizio ripresa Pierre Oriola prosegue nel suo gran lavoro a rimbalzo offensivo, imitato peraltro da alcuni compagni, ma dopo 5’ è il solo giocatore blaugrana ad aver realizzato punti. La combinazione tra extra-possessi sprecati, incapacità di difendere adeguatamente il pick&roll tra Larkin e Dunston e pioggia di triple degli esterni dell’Efes (dopo il 3/10 del 1° tempo), fa sprofondare gli ospiti a -18 (68-50) al 29’. Larkin prosegue in uno show individuale che ricorda davvero tanto quelli della scorsa annata, ma la squadra di coach Jasikevicius riesce a ricucire un po’ le distanze (75-67) a 6’ dalla sirena, complici le triple degli esterni. Nick Calathes sale in cattedra e, con uno 0-6 personale, riporta ancora più a contatto gli ospiti (79-75), ma Larkin corona una prova da MVP con l’eurostep che vale la vittoria. Grande gara anche di Dunston (12 e 3 stoppate) e 17 (con 5 assist) per Vasilije Micic. Al Barcellona non bastano lo show di Calathes nell’ultimo quarto, in cui realizza 10 dei suoi 15 punti, e i 18 (con 8 rimbalzi) di Mirotic.

Istanbul : Larkin 23, Beaubois 2, Singleton, Balbay n.e., Gecim n.e., Sanli 6, Moerman 5, Tuncer n.e., Micic 17, Anderson 5, Dunston 12, Simon 16. All. Ataman.

: Larkin 23, Beaubois 2, Singleton, Balbay n.e., Gecim n.e., Sanli 6, Moerman 5, Tuncer n.e., Micic 17, Anderson 5, Dunston 12, Simon 16. All. Ataman. Barcellona: Hanga 6, Bolmaro 2, Smits 6, Pustovyi 2, Oriola 8, Abrines 6, Higgins 14, Martinez, Kuric 2, Mirotic 18, Calathes 15. All. Jasikevicius.

Maccabi Playtika Tel Aviv-Panathinaikos Opap Atene 89-81

A cura di Davide Fumagalli. La grande classica di Tel Aviv tra Maccabi e Panathinaikos va ai padroni di casa che si impongono 89-81 nel match del Round 16 e bissano il successo di venerdì scorso a Barcellona. La formazione di Sfairopoulos, che appaia i "verdi" nei precedenti (13 successi a testa in 26 partite), si porta quindi a 7-9 di record in virtù di un gran finale firmato da Scottie Wilbekin, decisivo con 22 punti, 12 dei quali nel quarto periodo. Per il Maccabi ci sono anche 13 punti a testa di Bryant e Hunter, e 9 per Chris Jones e Bender. Il Panathinaikos invece non riesce a dar seguito al successo contro l'Alba Berlino e scivola a 5-10 di record: ai greci non basta la prova monstre dell'ex milanese Nemanja Nedovic, autore di 39 punti (7 su 13 da tre, 45 di PIR), suo career high e record per questa regular season di Eurolega. Il serbo però è troppo solo, unico in doppia cifra, e così il Pana va al tappeto.

Il Maccabi parte forte da subito, tocca il +12 sul finire del primo quarto e poi si va al riposo sul 21-12 dopo il primo canestro di Nedovic. Nel secondo periodo la musica non cambia, i padroni di casa volano a +16 (35-19) e all'intervallo conducono 41-30. Per i gialli sembra tutto facile ma il Panathinaikos nel terzo quarto risale la china con le bombe di Nedovic e di Foster, arriva anche a -4 (50-46), e poi a 5' dalla fine arriva fino al -3 sul 70-67 con un gioco da 4 punti del suddetto Nedovic. A quel punto inizia un duello tra il serbo e Wilbekin, quest'ultimo segna due canestri in fila per il +6, e poi risponde dall'arco a Bentil per l'82-76. E' la giocata che chiude il discorso perchè poi Hunter, Bryant e Caloiaro sigillano la vittoria ai tiri liberi, rendendo vana la prova eccezionale di Nedovic.

Nel prossimo turno, dopo Natale, si torna in campo per il Round 17: il Maccabi giocherà ancora in casa contro il sorprendente Zenit (martedì 29) mentre il Panathinaikos avrà una trasferta non semplice a Belgrado contro la Stella Rossa (mercoledì 30).

Maccabi : Bryant 13, Wilbekin 22, Jones 9, Caloiaro 5, Hunter 13, Casspi 4, Dorsey 5, DiBartolomeo ne, Blayzer 2, Bender 9, Zizic 4, Zoosman 3. All. Sfairopoulos.

: Bryant 13, Wilbekin 22, Jones 9, Caloiaro 5, Hunter 13, Casspi 4, Dorsey 5, DiBartolomeo ne, Blayzer 2, Bender 9, Zizic 4, Zoosman 3. All. Sfairopoulos. Panathinaikos: Mack 5, Papagiannis 6, Bochoridis ne, Papapetrou 4, Kaselakis, Vougioukas 2, Foster 7, Nedovic 39, White 3, Mitoglou 6, Bentil 9, Sant-Roos. All. Vovoras.

LDLC Asvel Villeurbanne-CSKA Mosca 78-87

A cura di Davide Fumagalli. Il CSKA Mosca non si ferma più, vince anche all'Astroballe contro l'ASVEL Villeurbane nel Round 16 e fa 11 vittorie consecutive, salendo a 13-3 di record e rafforzando la propria leadership solitaria in classifica (2 vittorie in più di Barcellona e Real Madrid). La squadra di Itoudis resta al comando del match dall'inizio alla fine, anche se non può mai abbassare la guardia e riesce a chiudere il discorso soltanto negli ultimi minuti del quarto periodo: spicca ancora una volta Mike James, autore di 31 punti con 6 assist, molto bene anche Shengelia, 13 punti, ma il vero dominatore è Nikola Milutinov, devastante in area con 17 punti e 14 rimbalzi, tirando 7 su 10 dal campo. Per l'ASVEL si chiude la serie positiva casalinga di due successi, arriva il decimo ko stagionale (5-10), ma la prestazione della squadra di TJ Parker è stata tutt'altro che negativa contro una corazzata assoluta come i moscoviti: bene Yabusele, 16 punti, in doppia cifra anche Freeman, 13, e Lighty, 12 punti.

La sfida dell'Astroballe vede il CSKA, ancora senza Daniel Hackett, partire forte e chiudere il primo periodo avanti 21-15 dopo aver toccato subito il +9. Nel secondo periodo la formazione ospite cambia marcia sugli spunti di James e Shengelia, break di 9-0 e +15 sul 42-27. Sembra già decisa e invece l'ASVEL risponde: quattro triple, due di Freeman, una di Diot e una di Yabusele, e punteggio che dice 41-46 all'intervallo. In avvio di ripresa i francesi arrivano a -1, poi sono di nuovo a -3 dopo una gran schiacciata di Yabusele in contropiede (56-59), ma la sensazione è che il CSKA ce l'abbia in pugno e infatti torna a +9 spinta da un assolo di Clyburn. Nell'ultimo quarto i francesi rimontano due volte fino a -4 con Freeman e Cole, ma il CSKA ne ha di più, sfrutta la fisicità vicino a canestro di Milutinov e Shengelia, e allarga di nuovo la forbice fino a +11 sull'83-72. Al suono della sirena è 87-78, i russi archiviano un'altra vittoria meno semplice del previsto.

Nel round 17, dopo Natale, squadre in campo mercoledì 30 dicembre: l'ASVEL sarà a Istanbul contro il Fenerbahce, per il CSKA invece ci sarà la trasferta al Forum contro l'Olimpia Milano.

ASVEL : Freeman 13, Kahudi 3, Lacombe ne, Diot 6, Fall 4, Noua, Hayes 5, Bako 8, Lighty 12, Yabusele 16, Cole 9, Strazel 2. All.Parker.

: Freeman 13, Kahudi 3, Lacombe ne, Diot 6, Fall 4, Noua, Hayes 5, Bako 8, Lighty 12, Yabusele 16, Cole 9, Strazel 2. All.Parker. CSKA: Khomenko, James 31, Hilliard 11, Ukhov, Antonov, Strelnieks ne, Voigtmann 5, Clyburn 7, Shengelia 13, Lopatin ne, Milutinov 17, Kurbanov 3. All.Itoudis.

Real Madrid – Alba Berlino 91-62

Di Marco Arcari. 5° successo consecutivo in EuroLega per il Real Madrid, che supera agilmente l’Alba Berlino, dilagando nel 2° tempo. Grande prova di Usman Garuba (15 punti, con 6/7 dal campo e 3/3 da 3). Il match si apre nel segno del duello tra Garuba, schierato da 4 per sostituire l’infortunato Anthony Randolph (rottura del tendine d’Achille) e Luke Sikma. Jayson Granger si intromette quale terzo incomodo e, con perfetti pick&pop giocati insieme a Johannes Thiemann (8 nel quarto), mantiene in totale equilibrio la partita (11-11 al 7’). Il Real prova la fuga a inizio 2° quarto, con un 7-0 in cui Sergio Llull è protagonista assoluto (26-18 al 12’), ma è la tripla di Fabien Causeur a lanciare i padroni di casa sul primo vantaggio in doppia cifra (33-23) a metà 2° quarto. L’Alba fatica moltissimo ad attaccare la gran difesa madrilena, mentre Causeur (10 nella frazione) continua a bombardare da oltre l’arco dei 6.75 per il +17 (43-26).

La difesa a zona 1-2-2 di coach Garcia Reneses è bucata tempestivamente da 3 bombe consecutive di Jaycee Carroll, grazie alle quali i Blancos allungano ulteriormente (60-36) in apertura di 2° tempo, Il parziale dei padroni di casa si allunga fino al 16-2 ed è interrotto solo da una tripla del solito Sikma. L’Alba sprofonda anche a -31 (70-39), sotto i colpi di Walter Tavares (in doppia-doppia già al 27’, grazie a 8 punti e altrettanti rimbalzi nel 3° quarto), e la sfida è sostanzialmente finita con 10’ di anticipo. L’ultimo quarto serve infatti solo per ammirare la serie di triple di Sikma e compagni, ma anche un po’ di spettacolo sull’asse Llull-Taylor. Tavares MVP (16 e 11 rimbalzi) e 26 assist di squadra per il Real (7 di Alberto Abalde). Per l’Alba 13 a testa di Lo e Sikma.

Madrid : Causeur 10, Fernandez 3, Abalde, Laprovittola 8, Alocen 2, Deck 7, Garuba 15, Carroll 9, Tavares 16, Llull 8, Thompkins 4, Taylor 9. All. Laso.

: Causeur 10, Fernandez 3, Abalde, Laprovittola 8, Alocen 2, Deck 7, Garuba 15, Carroll 9, Tavares 16, Llull 8, Thompkins 4, Taylor 9. All. Laso. Berlino: Lo 13, Giffey 5, Delow 2, Mattisseck 3, Schneider, Nikic 2, Olinde 7, Fontecchio 3, Thiemann 8, Granger 6, Sikma 13. All. Garcia Reneses.

