A cura di Davide Fumagalli. Dopo 11 anni e 14 sconfitte consecutive, l'AX Armani Exchange Milano sfata il tabù Real Madrid, battuto al Forum nel Round 4 di Eurolega. L'Olimpia di Ettore Messina, senza Kevin Punter e Vlado Micov, riscatta la sconfitta del Pireo con l'Olympiacos e si porta sul 3-1 in classifica: protagonista assoluto l'ex di turno Sergio Rodriguez che si prende la squadra sulle spalle visto l'infortunio di Delaney dopo 5', e la trascina al successo in rimonta da -14 con 25 punti, 7 assist e 37 di valutazione. Sugli scudi anche Shavon Shields, 19 punti, 15 dei quali nella ripresa in cui Milano ha dominato gli avversari partendo dalla difesa. Per i blancos è invece il terzo ko in quattro gare stagionali: non bastano 13 triple, il vantaggio a rimbalzo (34-25) e negli assist (16-9) alla formazione di Pablo Laso per imporsi, anzi, il finale di Campazzo, Lull e compagni è di puro nervosismo. I migliori sono Thompkins e Abalde, 15 e 14 punti rispettivamente.