Basket, Eurolega: la storia di Micic, dallo sci alpino al trono d'Europa

Cresciuto con lo sci alpino nel paese sede del più importante impianto della Serbia, Vasilije Micic passa poi alla pallacanestro e diventa campione d'Eurolega con l'Anadolu Efes in una stagione dove conquista i premi di MVP della regular season e della FInal Four, in sostanza il numero uno!

00:02:34, un' ora fa