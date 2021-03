Basket

Basket, Eurolega: Lammers schiaccia dopo l'assist al bacio di Sikma

L'Alba Berlino è una delle squadre che eseguono meglio in attacco e non è una sorpresa che escano azioni come questa, con l'assist al bacio di Sikma per la schiacciata a due mani di Lammers.

00:00:21, 42 minuti fa