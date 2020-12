Basket

Basket, Eurolega: Larkin è tornato! Assist spettacolare per la schiacciata di Dunston

Spettacolare assist di Shane Larkin nella vittoria del suo Anadolu Efes Istanbul contro l'FC Barcellona. Passaggio in salto del folletto statunitense, che libera Bryant Dunston per la comoda schiacciata. Larkin MVP con 23 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, per un 37 di valutazione personale.

