MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Una partita pazza chiusa da un finale epico. Una sconfitta che sembrava già scritta dopo il -19 accusato in un primo tempo in fotocopia contraria a quello della mitica serata di gennaio tramutata in una rimonta straordinaria, coronata da un canestro disegnato in maniera perfetta a 1"2 dalla sirena. Merito della lavagna di coach Ettore Messina, dell'alzata splendida di Malcolm Delaney, e della freddezza glaciale di Zach LeDay nell'appoggiare, in una frazione di secondo, il lay-up che vale il primo punto della serie. LeDay trascorrerà una notte insonne, "premio" per una serata da MVP con 17 punti e 7 rimbalzi, ma è una vittoria di gruppo e squadra, raccolta dalla spazzatura con una resilienza straordinaria e una forza mentale da primissima della classe. Vince Milano in quanto creatura dal corpo unico, vincono i grandi veterani, mancati nella prima parte di gara ma poi emersi in maniera veemente nel finale, quando i possessi pesano per davvero e serve il karma del grande campione per domare i palloni più infuocati.

a breve il report completo della partita...

Leday segna al volo sulla sirena, gara 1 è di Milano

AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 79-78

Milano : Delaney 10, Punter 11, Micov 8, LeDay 17, Hines 6; Roll, Rodriguez 13, Tarczewski 2, Shields 8, Brooks, Evans 2, Datome 2. All.: Messina.

: Delaney 10, Punter 11, Micov 8, LeDay 17, Hines 6; Roll, Rodriguez 13, Tarczewski 2, Shields 8, Brooks, Evans 2, Datome 2. All.: Messina. Bayern: Baldwin 10, Weiler-Babb 3, Lucic 6, Gist 7, Radosevic; Seeley 23, Reynolds 7, Flaccadori, Amaize, Zipser 5, Johnson 10, Sisko 7. All.: Trinchieri.

* * *

