Basket, Eurolega: Lighty travolge l'arbitro, per fortuna stanno bene

Sulla linea laterale del campo dell'ASVEL va in scena una vero e proprio "incidente stradale" con Lighty che non si accorge dell'arbitro e lo travolge! Per fortuna il fischietto sta bene e, dopo qualche attimo, si rialza seppur frastornato e riprende la gara.

