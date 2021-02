Dopo due sconfitte in fila in Spagna contro Baskonia e Barcellona, lo Zalgiris torna a Kaunas e torna al successo per 75-62 contro la Stella Rossa nel recupero del Round 24. La formazione di Martin Schiller, che aveva vinto già all'andata a Belgrado, si impone in rimonta da -13 (22-35 nel secondo periodo) e conquista la vittoria numero 14 in stagione (14-11) restando così in corsa per un posto nei playoff: decisivo il 15-4 nell'ultimo quarto e le ottime prove dei soliti Grigonis, 17 punti con 6 assist, Nigel Hayes, 16, e Rubit, 15 punti con 8 rimbalzi. Per i serbi si tratta della quinta sconfitta di fila, la 18esima di una stagione davvero infelice finora: il crollo nell'ultimo periodo è lo specchio dell'umore di una squadra con pochissima fiducia. Senza Walden, non bastano i 16 punti di Loyd e i 16, tutti nel primo tempo, del veterano Simonovic.