A cura di Davide Fumagalli. Prosegue il momento positivo dello Zalgiris Kaunas che supera anche il Bayern Monaco nel Round 16 e potrà godersi un Natale cavalcando una striscia di quattro vittorie consecutive. La formazione di Martin Schiller, 9-7 di record, la spunta in volata al termine di un serrato testa a testa grazie al canestro a fil di sirena di Marius Grigonis, una prodezza assoluta col jumper appena dentro l'arco dei tre punti: sono 22 alla fine per il talentuoso esterno lituano, assoluto MVP del match come si nota anche dal 23 di PIR. Per lo Zalgiris in doppia cifra anche Milaknis, 11 punti con 3 su 3 da tre. E' il terzo stop di fila in trasferta per la squadra di Trinchieri che, ancora priva di Vladimir Lucic, sembrava vicino al colpaccio dopo il gioco da tre punti di Weiler-Babb per il sorpasso a 4" dal termine: poi è arrivato Grigonis e così il record del Bayern è ora 10-6. Alla formazione tedesca, che chiude con 7 su 20 da tre, non bastano 17 punti di Reynolds, 16 di Weiler-Babb e 14 di Zipser.