Žalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko 99-62

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue il buon momento dello Zalgiris Kaunas che travolge il Fenerbahce nel Round 15 di Eurolega e centra il terzo successo di fila, il secondo in una settimana dopo quello contro il Baskonia. Per i lituani di Martin Schiller è l'ottava vittoria in questa regular season (8-7 il record) e arriva con un'altra prova clamorosa dall'arco: dopo il 18 su 26 contro i baschi, Jankunas e compagni si ripetono contro i turchi chiudendo con 16 su 30, unito al 13 su 16 ai liberi e al dominio sia a rimbalzo (39 a 19), sia negli assist (31 a 11). Sono cinque i giocatori in doppia cifra nello Zalgiris: spicca Rubit con 18 punti seguito da Grigonis, 12 con 7 assist, e dagli 11 di Milaknis, Geben e Hayes. Prosegue invece la crisi nera del Fenerbahce, al terzo stop consecutivo (secondo in tre giorni dopo quello con Milano in casa) e al settimo nelle ultime otto gare: i turchi tra l'altro avevano buona tradizione a Kaunas (8-2 prima di questa sera) e non perdevano dalle Top 16 del 2010-11. Nella squadra di Kokoskov, mai in partita, ci sono 14 punti di De Colo e 12 di Eddie.

La partita della Zalgirio Arena prende una chiara direzione da subito: il Fenerbahce non segna sostanzialmente mai, lo Zalgiris invece domina a piacimento e con i canestri di Hayes, Milaknis e Lauvergne vola sul 17-2! I turchi hanno 5 punti in fila dall'ex sassarese Pierre ma al 10' il tabellone dice 24-7 dopo la bomba di Lekavicius. Il secondo quarto si apre coi canestri di Brown e Eddie per il -13 del Fener ma è solo un fuoco di paglia perchè poi i lituani piazzano un 11-0 con le bombe di Grigonis, Rubit e Hayes, e dilagano sul 40-13, +27. Non c'è storia, a parte qualche lampo di De Colo e Eddie, la sfida è chiaramente indirizzata e all'intervallo è 51-31 Zalgiris con 8 su 18 da tre e +11 a rimbalzo (26-15).

La pausa negli spogliatoi non cambia il corso del match, nel terzo quarto la squadra di Schiller insacca altre 6 bombe, tocca addirittura il +37 sul 77-70 e poi va all'ultima pausa in vantaggio 81-47. Gli ultimi 10' sono di pura agonia per il Fenerbahce che con Eddie e Pierre si porta a -27 (83-56), ma poi incassa un break di 16-6 per il 99-62 conclusivo. Al suono della sirena Mahmutoglu sfoga la sua rabbia calciando via il pallone, segno che il Fenerbahce sta patendo tantissimo queste sconfitte, una cosa totalmente insolita dopo gli anni ruggenti con Obradovic al timone: qualche aiuto potrebbe arrivare dal mercato, si parla di Marko Guduric e anche di Thomas Heurtel come possibili innesti per la squadra di Kokoskov, forse il più in difficoltà di tutti.

Le due squadre torneranno in campo settimana prossima per il Round 16, l'ultimo prima di Natale: mercoledì 23 dicembre il Fenerbahce ospiterà l'Olympiacos mentre lo Zalgiris giocherà ancora in casa contro il Bayern Monaco di Trinchieri.

Zalgiris : Walkup 6, Blazevic 1, Lekavicius 8, Hayes 11, Jankunas 2, Lukosiunas 3, Milaknis 11, Geben 11, Rubit 18, Jokubaitis 8, Grigonis 12, Lauvergne 8. All. Schiller.

: Walkup 6, Blazevic 1, Lekavicius 8, Hayes 11, Jankunas 2, Lukosiunas 3, Milaknis 11, Geben 11, Rubit 18, Jokubaitis 8, Grigonis 12, Lauvergne 8. All. Schiller. Fenerbahce: Hamilton, Brown 2, Westermann 8, Mahmutoglu 5, Biberovic 1, De Colo 14, Pierre 10, Barthel 4, Eddie 12, Muhammed 4, Duverioglu, Ulanovas 2. All. Kokoskov.

Panathinaikos - Alba Berlino 92-69

Di Marco Arcari. Ritorna al successo il Panathinaikos, che tra le mura amiche di O.A.K.A. interrompe il filotto di 4 successi consecutivi dell’Alba Berlino grazie a una grande prova della coppia Papagiannis-Papapetrou. Iniziano meglio gli ospiti, trascinati dall’asse Peyton Siva – Luke Sikma. Il Panathinaikos ci mette un po’ a registrare la fase offensiva, ma quando lo fa è devastante. Ioannis Papapetrou (10 nel quarto) lancia il primo break casalingo (5-0), Georgios Papagiannis ne confeziona uno ancora più ampio (9-0), collezionando stoppate e alley-oops. A metà 1° quarto la squadra di coach Vovoras è così avanti di 8 lunghezze (14-6). Gli ingressi sul parquet di Niels Giffey e Jonas Mattisseck ridanno smalto all’attacco dell’Alba Berlino, ma nel finale di frazione i Greens di Atene piazzano 2 triple consecutive, che valgono l’ennesimo parziale della sfida e il +7 (25-18). Il break del Pana si allunga fino al 10-0 a cavallo tra 1° e 2° quarto, grazie a una compilation di schiacciate e con Papapetrou ancora protagonista assoluto (29-18). Gli ospiti riescono però nuovamente a realizzare un contro-break importante (0-8), ma il peggio per il club ateniese deve ancora arrivare. 2 soli punti segnati in oltre 5’, con Nemanja Nedovic che proprio non riesce a trovare ritmo da oltre l’arco (0/4). L’Alba esaurisce però troppo presto il bonus falli di squadra e così i viaggi in lunetta di Papagiannis riallungano le distanze (39-32 al 20’).

La zona 2-1-2 dell’Alba non paga dividendi in apertura di ripresa, considerando che la squadra di coach Garcia Reneses incassa un 3/4 da 3 dei padroni di casa e scivola fino al -13 (48-35). Sikma si conferma all-around player con pochi eguali in EuroLega, tenendo però solo provvisoriamente a contatto gli ospiti, perché Nedovic ritrova la mira da oltre l’arco dei 6.75 e fa esplodere tre bombe in fila per il 66-51 al 29’. I turnovers del Panathinaikos e le triple dell’Alba tengono apertissima la sfida anche nelle prime battute del 4° periodo (69-61 al 33’). Giffey è bombardiere tanto spettacolare, quanto efficace dagli angoli, riuscendo a sfondare quota 500 punti in carriera in EuroLega e a tenere ancora in vita la squadra di Berlino (74-67 a 5’ dalla sirena dei regolamentari). Papapetrou si conferma però in serata di grazia, rispondendo con 2 triplone che valgono il nuovo +14 dei padroni di casa (83-69) a 120 secondi dalla fine. Nel finale Aaron White (9+8 rimbalzi alla fine) e Leonida Kaselakis (7, con 3 rimbalzi e altrettanti assist), migliorano i propri tabellini e confermano l’ottima serata anche della panchina dei Greens. Il -23 rimane comunque un parziale fin troppo severo per l’Alba, cui non bastano il 41% da 3 di squadra e le 5 triple nell’ultimo quarto.

Atene : Papagiannis 12, Bochoridis, Papapetrou 22, Kaselakis 7, Vougioukas n.e., Kalaitzakis, Foster 9, Nedovic 13, White 9, Mitoglu 2, Bentil 5, Sant-Roos 13. All. Vovoras.

: Papagiannis 12, Bochoridis, Papapetrou 22, Kaselakis 7, Vougioukas n.e., Kalaitzakis, Foster 9, Nedovic 13, White 9, Mitoglu 2, Bentil 5, Sant-Roos 13. All. Vovoras. Berlino: Lo 8, Siva 11, Giffey 13, Delow n.e., Mattisseck 8, Schneider 3, Nikic, Olinde 9, Fontecchio n.e., Thiemann 3, Granger 3, Sikma 11. All. Garcia Reneses.

