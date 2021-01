Di Davide Fumagalli. A San Pietroburgo lo Zenit supera con merito 85-78 l'Anadolu Efes Istanbul nel Round 21 di Eurolega resistendo ai tentativi di rimonta dei turchi nella ripresa, centra la quarta vittoria di fila in casa e la 13esima complessiva a fronte di sei ko, un ruolino che permette alla squadra di Pascual di lottare per il terzo posto col Real Madrid. Viceversa si interrompe la serie di tre successi della squadra di Ataman a cui non riesce il ritorno da -23: l'Efes, pur con un record di 11-10, resta in corsa per i playoff, anche se pesa il doppio ko contro i russi, fanalino di coda la scorsa stagione. Ancora una clamorosa prova di squadra dello Zenit che, pur senza Poythress e ancora privo di Black, ha sette giocatori in doppia cifra: spiccano Gudaitis, 11 punti con 10 rimbalzi, Thomas con 14, più Pangos e Hollins con 13 punti. All'Efes non bastano le due stelle Larkin e Micic, 20 e 23 punti rispettivamente.