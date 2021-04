Basket

Basket, Eurolega: Lundberg si scatena in contropiede per la bimane

Recupero e schiacciata facile in contropiede per Iffe Lundberg, uno dei grandi protagonisti del CSKA di Itoudis. Il danese segna 22 punti in gara 3, compresa questa bimane in campo aperto.

00:00:30, un' ora fa