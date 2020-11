Basket

Basket, Eurolega: Micic per Larkin, assist "no look" del serbo

L'Efes ritrova la sua super coppia di guardie, Vasa Micic e Shane Larkin: il serbo si fa notare con un grande assist "no look" per l'ex Boston Celtics che riceve e segna un canestro da sotto.

00:00:24, 3 Visualizzazioni, un' ora fa