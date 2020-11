CSKA Mosca-Real Madrid 74-73

Di Daniele Fantini. La striscia di Mike James continua. Dopo essere stato estromesso per misteriosi "motivi disciplinari" dal match dell'8a giornata contro Baskonia, MJ sfodera il suo season-high (28 punti) dopo i 27 e 25 rifilati rispettivamente a Zalgiris e Bayern coronando il tutto con una tripla pazzesca con fallo dall'angolo decisiva per spezzare gli equilibri a meno di tre secondi dalla sirena. E, parlando di strisce, si allunga anche quella del CSKA Mosca (8-3), giunto alla sesta vittoria consecutiva e risalito al secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona, mentre si ferma a cinque quella del Real (6-5), ancora azzoppato dal tragico inizio stagionale che lo ha visto per qualche istante anche a rosicchiare i bassifondi della graduatoria.

Di fianco al miglior Mike James dell'anno compare anche la versione più efficace di Toko Shengelia vista finora in maglia CSKA, dove fatica ancora ad adattarsi a un ruolo da comprimario dopo i tanti anni da superstar assoluta a Baskonia. Il georgiano sfrutta un ottimo avvio di gara per scrivere il suo season-high (15 punti) in una serata in cui mostra tutta la sua versatilità nelle situazioni di post-up spalle a canestro, dove possiede uno degli spin-move più immarcabili della Lega. Produttivo anche se impreciso al tiro Will Clyburn (11 punti, 9 rimbalzi ma 3/12 dal campo), e statuaria la presenza di Nikola Milutinov in vernice (8 punti, 9 rimbalzi), fondamentale per limitare i tentacoli di Tavares.

Il Real Madrid, alla sua prima in Eurolega dopo l'addio annunciato di Facundo Campazzo, volato in NBA per firmare con i Denver Nuggets, mostra ovvie e grosse lacune di fantasia e creatività sul perimetro che potrebbero invogliare la società a cambiare presto la linea di pensiero vigente finora del "non interventismo" sul mercato. Nicolas Laprovittola gioca una partita ininfluente (0 punti, 0/5 al tiro e 3 assist in 18 minuti da titolare), Carlos Alocen è ancora troppo acerbo per i palcoscenici più brillanti d'Europa, e le responsabilità ricadono interamente sulle spalle del veterano Sergio Llull (13 punti, 6 assist) e delle giocate in post-up e back-door di Gabriel Deck (14), artista delle situazioni tattiche speciali. Anthony Randolph (13), partito fortissimo, si perde in una ripresa incolore, e non bastano i 15 punti con 6 rimbalzi di Trey Thompkins, il più continuo e pericoloso, autore della tripla del sorpasso che aveva fatto sognare il Real Madrid per qualche istante prima della rasoiata vincente di James.

: Hackett 2, Hilliard 5, Kurbanov, Shengelia 15, Milutinov 8; Bolomboy, James 28, Ukhov, Voigtmann 5, Clyburn 11. N.e.: Khomenko, Antonov. All.: Itoudis. Real Madrid: Laprovittola, Abalde 5, Deck 14, Thompkins 15, Randolph 13; Alocen 2, Garuba, Carroll 3, Tavares 8, Llull 13, Taylor. N.e. Causeur. All.: Laso.

Žalgiris Kaunas - Zenit San Pietroburgo 75-83

A cura di Davide Fumagalli. Momento magico per lo Zenit San Pietroburgo che passa 83-75 alla Zalgirio Arena e resta imbattuto in trasferta, 5-0. Per la squadra di Xavi Pascual è la sesta vittoria stagionale in otto gare: i russi sono praticamente sempre in controllo, toccano anche il +25 a inizio terzo quarto e poi nel finale respingono gli assalti dello Zalgiris Kaunas, arrivato anche a -8 (62-70). Gran partita di Austin Hollins, 20 punti di cui 13 nel primo quarto, bene anche Will Thmas, 16, e il grande ex Kevin Pangos, 13 punti con 7 assist. Per lo Zalgiris prosegue il momento negativo: dopo la partenza 5-0 ora sono 5 sconfitte di fila, 6 in tutto, e in casa ha vinto solo la prima contro l'Efes, dopo di che sono arrivati quattro ko. Non bastano i 18 punti di Grigonis e i 17 con 8 rimbalzi di Lauvergne.

Match che vede lo Zenit scavare lo strappo nella seconda metà del primo quarto con Hollins per il +10 (13-23), poi nel secondo periodo gli ex di serata Rivers e Pangos a portare i russi sul +14 a suon di bombe (26-40). Lo Zalgiris ha qualche estemporanea reazione ma all'intervallo è a -13 sul 45-32. L'inizio di ripresa è uno show dello Zenit, 14-2 di break con Hollins e Pangos sugli scudi, e russi che dilagano sul 59-34, +25. I padroni di casa provano a rimontare pian piano, al 30' sono a -15 e nell'ultimo quarto arrivano a -8 dopo un jumper del talento Jokubaitis (62-70), ma Thomas mette un'incredibile tripla per tornare a +12 e poi lo Zenit amministra senza particolari problemi. Nel prossimo turno lo Zenit riceverà il Fenerbace mentre lo Zalgiris avrà un'altra sfida proibitiva in casa, contro la capolista Barcellona.

Zalgiris : Walkup 5, Lekavicius 2, Hayes 9, Jankunas 6, Lukosiunas ne, Milaknis, Geben, Rubit 12, Jokubaitis 4, Vasturia, Grigonis 18, Lauvergne 17. All. Schiller.

: Walkup 5, Lekavicius 2, Hayes 9, Jankunas 6, Lukosiunas ne, Milaknis, Geben, Rubit 12, Jokubaitis 4, Vasturia, Grigonis 18, Lauvergne 17. All. Schiller. Zenit: Rivers 6, Zakharov 2, Pangos 13, Fridzon, Hollins 20, Thomas 16, Baron 2, Pushkov ne, Zubkov 4, Poythress 11, Ponitka 3;, Gudaitis 6. All. Pascual.

Stella Rossa - Anadolu Efes 64-75

A cura di Davide Fumagalli. Colpo esterno dell'Anadolu Efes che sbanca Belgrado superando la Stella Rossa 75-64 nel Round 11. I turchi di Ergin Ataman, nonostante le assenze di Dunston, Micic e Pleiss, centrano il secondo successo un fila e il sesto di questa regular season: spiccano i 19 assist di squadra e il clamoroso 15 su 28 da tre; a livello individuale ci sono 18 punti e 5 assist di Larkin e 17 con 5 triple e 9 rimbalzi di Moerman. Per la Stella Rossa è il secondo ko consecutivo, il terzo in quattro uscite: la superiorità a rimbalzo, 33 a 25, non basta ai biancorossi che pagano il 5 su 20 dall'arco e la prova sottotono di Jordan Loyd, 10 punti. Si salva il solo Walden, autore di 14 punti.

La gara è equilibrata nel primo periodo (15-16), poi nel secondo quarto l'Efes cambia marcia con 8 punti del giovane Tuncer e allunga fino a +14 sul 35-21 con le triple di Larkin e Moerman. La Stella Rossa non sta a guardare, Walden e Reath ricuciono lo strappo e all'intervallo il vantaggio dell'Efes è di soli 4 punti, 40-36. Nel terzo periodo la formazione di Ataman scappa di nuovo, il protagonista è Morman che, ben spalleggiato da Larkin, Simon e Singleton, firma la fuga fino al +17 del 30' (50-67). L'Anadolu Efes ha le mani sulla gara, Simon fa +20 a inizio ultimo quarto (52-72) e poi è facile amministrazione del margine fino alla fine. Nel Round 12 l'Efes ospiterà il Baskonia mentre la Stella Rossa farà visita al Maccabi Tel Aviv.

Stella Rossa : Rochestie 5, Walden 14, Loyd 10, Uskokovi, Davidovac 5, Lazic 2, Reath 7, Dobric 8, Simonovic 3, Jagodic-Kuridza, Kuzmic 6, Terry 4. All. S. Obradovic.

: Rochestie 5, Walden 14, Loyd 10, Uskokovi, Davidovac 5, Lazic 2, Reath 7, Dobric 8, Simonovic 3, Jagodic-Kuridza, Kuzmic 6, Terry 4. All. S. Obradovic. Anadolu Efes: Larkin 18, Singleton 8, Balbay 6, Gecim 2, Gazi NE, Sanli, Moerman 17, Tuncer 8, Anderson 5, Simon 11. All. Ataman.

