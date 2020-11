Basket

Basket, Eurolega: Mike James MVP del mese di novembre

Mike James è l'MVP per il mese di novembre in Eurolega! L'ex guardia dell'Olimpia Milano guida il CSKA Mosca ad un record perfetto, 5-0, in cui totalizza 90 punti complessivi: supera quota 25 nelle ultime tre vittoria e contro il Real Madrid realizza la tripla decisiva.

