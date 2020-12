Basket

Basket, Eurolega: Mike James MVP della 13a giornata

Ottavo premio di MVP del Round per Mike James che è protagonista di una prova monstre nel successo del CSKA sul Khimki Mosca. Per l'ex Olimpia Milano tripla doppia sfiorata con 36 punti (career high in EL), 9 rimbalzi e 10 assist, per un PIR di 51, il sesto della storia.

