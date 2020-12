Khimki – CSKA Mosca 87-96

A cura di Davide Fumagalli. Con una pazzesca prestazione di Mike James il CSKA Mosca vince 96-87 il derby sul campo del Khimki nel Round 13 di Eurolega e centra l'ottava vittoria di fila, la decima in questa regular season per restare nelle zone altissime della classifica. Il protagonista è appunto l'ex stella di Milano che sfiora una clamorosa tripla doppia chiudendo con 36 punti, il suo massimo in Eurolega, 9 rimbalzi e 10 assist (era a 20+8+6 nel primo tempo), più 8 falli subiti, 3 perse e 6 su 7 da tre, per un PIR di 51, il sesto nella storia della competizione al pari di Jaka Lakovic (è il record è di Tanoka Beard con 63 nel 2004). In generale la squadra di Itoudis resta davanti dall'inizio alla fine senza particolari patemi e ha anche 15 punti da Hilliard, 11 con 11 rimbalzi da Milutinov e 10 punti da Bolomboy. Viceversa per il Khimki è notte fonda: quinta sconfitta di fila, 11esima complessiva, frutto dell'ennesima prova difensiva insufficiente; non bastano i 26 punti con 6 assist, e 6 perse, del solito Shved e i 16 di Jerebko per raddrizzare una stagione fin qui da incubo.

Mike James insacca una tripla senza senso

Il "Leningradka Derby" della Mytishchi Arena vede una partenza razzo del CSKA, 9-0 con 7 punti di Hilliard, e allungo fino al 19-10 con tripla di James e il dominio a rimbalzo di Shengelia e Milutinov. Il Khimki si rifà sotto con le bombe di Jerebko e Monya, e le "zingarate" di Shved per il 22-25 di fine primo quarto, poi in avvio di secondo periodo inizia il "Mike James Show": completa due triple per il +9, poi innesca Clyburn e Bolomboy per il +14, e infine torna al lavoro in prima persona per il 45-32. I padroni di casa non sanno come arginarlo ma trovano il modo di risalire fino a -6 grazie ai canestri di Shved e Mickey: al 20' è 52-43 CSKA firmato da un'altra bomba di James, a quota 20 all'intervallo.

Il career high di Mike James: 36 punti al Khimki

Nella ripresa la musica non cambia, la gara va a elastico col CSKA che torna a +14 spinta da Hilliard e il Khimki che ricuce ma senza andare oltre il -8: la formazione di Kurtinaitis sprofonda fino al -17 (56-73) ma riesce comunque a chiudere il quarto sul -8, 69-77. La rimonta arriva fino a -5 con una tripla di Monya (72-77) ma gli ospiti hanno un Mike James stellare e il nativo di Portland smazza assist in serie per le giocate di Bolomboy e Milutinov: il vantaggio torna a +11 dopo una schiacciata del pivot serbo sul decimo assist di James che poco dopo mette la bomba per il suo massimo in Eurolega, 36 punti. Negli ultimi secondi l'ex di Suns e Pelicans va alla caccia del decimo rimbalzo per firmare la tripla doppia ma purtroppo non ci riesce. Alla sirena Mike sfodera un sorriso beffardo, la sua prova resta clamorosa e il CSKA prosegue nella sua marcia trionfale.

Joel Bolomboy e la sua incredibile verticalità

Settimana prossima c'è il doppio turno: il CSKA riceverà l'Efes di Shane Larkin e poi avrà il derby russo con lo Zenit, sempre in casa; per il Khimki doppia trasferta, a Barcellona e a Lione con l'Asvel.

Khimki : Shved 26, McCollum 7, Timma 5, Zaytsev, Vialtsev ne, Monia 9, Monroe 10, Jovic 2, Booker 1, Jerebko 16, Bertans ne, Mickey 11. All. Kurtinaitis.

: Shved 26, McCollum 7, Timma 5, Zaytsev, Vialtsev ne, Monia 9, Monroe 10, Jovic 2, Booker 1, Jerebko 16, Bertans ne, Mickey 11. All. Kurtinaitis. CSKA Mosca: Bolomboy 10, Khomenko 4, James 36, Hilliard 15, Ukhov, Antonov, Stelnieks ne, Voigtmann 4, Clyburn 9, Shengelia 5, Milutinov 11, Kurbanov 2. All. Itoudis.

Highlights: Khimki-CSKA 87-96

Panathinaikos OPAP – Žalgiris Kaunas 69-81

Di Marco Arcari. Nella serata in cui Paulius Jankunas diventa il giocatore con più presenze nella storia dell’EuroLega (354), il suo Zalgiris Kaunas espugna O.A.K.A. con una prova mostruosa di Marius Grigonis (24 punti con 6/8 da 3) e interrompe una striscia di 6 k.o. consecutivi. La connection tra Grigonis, quale realizzatore ma anche rifinitore, e Joffrey Lauvergne, nel ruolo di rollante-ricevitore, paga subito grandi dividendi per l’attacco ospite (8-17 al 6’). Il Panathinaikos non riesce a limitare il gioco perimetrale degli avversari e soffre anche la fisicità dello Zalgiris sotto il proprio tabellone. Grigonis (10 nel quarto) e le triple (4/6 di squadra), lanciano la formazione di coach Schiller fino al doppiaggio ai danni dei padroni di casa (12-24) proprio a ridosso della sirena. Konstantinos Mitoglu è il go-to-guy indiscusso del Panathinaikos e, nel giro di 1 minuto, mette insieme un parziale di 6-0 che dimezza temporaneamente lo svantaggio (18-24). Lo Zalgiris incappa in una serie di turnovers e non riesce a registrare appieno la difesa, ma continua a martellare da oltre l’arco dei 6.75 e rimane a distanza di sicurezza. Shalvin Mack e Nigel Hayes emergono con quelle giocate che ravvivano un brutto finale di 1° tempo, ma è ancora Grigonis a dare spettacolo con una bomba dal logo di metà campo, che lo porta a 18 punti (7/7 al tiro) e rimette 10 punti di distanza tra le squadre (33-43) all’intervallo.

Spettacolare alley-oop tra Thomas Walkup e Joffrey Lauvergne

È un Panathinaikos totalmente diverso e rivitalizzato, specie in difesa, quello che approccia la ripresa. Parziale di 8-0, con Aaron White sugli scudi, e 41-43 su cui la panchina lituana è costretta al timeout. Lo Zalgiris è completamente bloccato in attacco e rimane a galla solo perché Grigonis è un autentico fenomeno. I Greens riescono comunque a trovare la parità (50-50 al 27’) con una bomba di Mack, ma gli ospiti replicano con uno 0-10 che spezza nuovamente le certezze casalinghe e chiude il 3° quarto (50-60). Registrata la difesa e ritrovata la freschezza atletica e la sfrontatezza cestistica di Rokas Jokubaitis, la squadra di coach Schiller vola anche sul +15 (52-67) a 7’ dalla sirena dei tempi regolamentari. Nemanja Nedovic tenta di inaugurare una nuova rimonta del Panathinaikos, ma Jokubaitis ha ormai preso in mano le redini della sfida e non intende lasciarle a nessun’altro, se non a Grigonis. È infatti il numero 40 dello Zalgiris a sganciare la bomba che chiude definitivamente i conti (69-79) a poco più di 1’ dalla fine. MVP ovviamente lo stesso Grigonis, ma ultimo quarto spaziale di Jokubaitis (10) e tanta sostanza sotto i tabelloni per la coppia Lauvergne-Rubit. Al PAO non bastano la doppia-doppia di Georgios Papagiannis (10 e 11 rimbalzi) e altri 3 giocatori in doppia cifra.

Alley-oop direttamente da rimessa? Nessun problema per il Panathinaikos

Panathinaikos : Mack 10, Papagiannis 10, Bochoridis 2, Papapetrou 10, Kaselakis, Kalaitzakis n.e., Foster 2, Nedovic 12, White 7, Mitoglu 9, Bentil, Sant-Roos 7. All. Vovoras.

: Mack 10, Papagiannis 10, Bochoridis 2, Papapetrou 10, Kaselakis, Kalaitzakis n.e., Foster 2, Nedovic 12, White 7, Mitoglu 9, Bentil, Sant-Roos 7. All. Vovoras. Zalgiris: Walkup 5, Blazevic n.e., Lekavicius 5, Hayes 14, Jankunas 4, Milaknis 3, Geben, Rubit 8, Jokubaitis 10, Grigonis 24, Lauvergne 8. All. Schiller.

Highlights: Panathinaikos-Zalgiris 69-81

Bayern Monaco – ASVEL Villeurbane 76-52

A cura di Davide Fumagalli. Il Bayern Monaco continua a essere la grande sorpresa di questa Eurolega confermandosi al terzo posto della classifica dopo il successo per 76-52 contro l'ASVEL Villeurbane nel Round 13. La squadra di Andrea Trinchieri resta in controllo dall'inizio alla fine, centra la seconda vittoria consecutiva e porta il proprio bilancio a 9-4, alle spalle soltanto di Barcellona e CSKA (10-3). La chiave per i bavaresi è ancora una volta la difesa, sempre attenta e intensa (anche 11 rubate), capace di tenere a 52 punti una squadra che ne segna in media 74: il migliore è Jalen Reynolds con 17 punti e 11 rimbalzi, bene anche Radosevic e Dedovic con 11 punti ciascuno. Viceversa la formazione di TJ Parker, al terzo stop di fila (1-6 in trasferta), incappa in 16 perse e tira piuttosto male: a livello individuale gli unici in doppia cifra sono Freeman, 12 punti, e Yabusele, 10.

Reynolds completa l'alleyoop nonostante il fallo

La gara dell'Audi Dome vede il Bayern partire forte sull'8-0, Kahudi e Freeman provano a tenere in piedi l'ASVEL, ma i padroni di casa hanno più birra e vanno al primo riposo avanti 24-15 grazie ad un paio di guizzi di Sisko. Nel secondo periodo la formazione di Trinchieri scappa via, Johnson segna in schiacciata il +14, poi Radosevic e Dedovic dall'arco lanciano il Bayern a +17 sul 38-21, che diventa 42-25 all'intervallo. La musica non cambia nella ripresa, Diot e Yabusele provano a dare speranze ai francesi, ma i padroni di casa non lasciano spazio ad alcuna rimonta, tornano a +19 con Baldwin e due canestri di Reynolds, e al 30' sono in controllo sul 60-44. Negli ultimi 10' è pura amministrazione per il Bayern, si fa vedere anche l'ultimo arrivato Seeley con un pregevole gioco da tre punti, poi è Reynolds a mettere la ciliegina sulla torta con una schiacciata in alleyoop, compreso il fallo, per il +20 sul 76-56. Il finale è 76-42 per due bombe in fila di Freeman che fanno arrabbiare Trinchieri, un leone in panchina fino alla sirena conclusiva.

Nel doppio turno, Round 14 e 15, il Bayern Monaco avrà la trasferta sul campo dello Zenit e poi la gara casalinga con il Baskonia, l'ASVEL invece avrà un doppio impegno interno contro Khimki e Maccabi Tel Aviv.

Bayern Monaco : Weiler-Babb 2, Baldwin IV 7, Seeley 5, Reynolds 17 e 11 rimbalzi, Flaccadori ne, Dedovic 11, Amaize, Zipser 7, Johnson 7, Sisko 9, Radosevic 11, Grant ne. All. Trinchieri.

: Weiler-Babb 2, Baldwin IV 7, Seeley 5, Reynolds 17 e 11 rimbalzi, Flaccadori ne, Dedovic 11, Amaize, Zipser 7, Johnson 7, Sisko 9, Radosevic 11, Grant ne. All. Trinchieri. ASVEL: Freeman 12, Kahudi 6, Lacombe 1, Diot 5, Fall 6, Noua 5, Hayes 4, Bako ne, Lighty 8, Howard, Yabusele 10, Cole 5. All. Parker.

Highlights: Bayern-Asvel 76-52

