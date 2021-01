Basket

Basket, Eurolega: Mike James versione caterpillar! Canestrone contro lo Zalgiris

Mike James non smette di lasciare senza parole gli appassionati di pallacanestro, ma non solo. Nella sfida tra CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas, il funambolico e fenomenale esterno del club moscovita s'inventa un canestrone fuori equilibrio spazzando via la difesa del giovanissimo Rokas Jokubaitis.

