Basket

Basket, Eurolega: Milano-Bayern: behind the scenes con Messina, Rodriguez, Hines e Datome

Coach Ettore Messina, Sergio Rodriguez, Kyle Hines e Gigi Datome raccontano le proprie impressioni alla vigilia della serie dei playoff di Eurolega contro il Bayern Monaco. I quattro veterani dell'Olimpia hanno già vinto una o più Euroleghe in carriera, e coltivano il sogno Final Four in biancorosso.

00:12:44, 19 minuti fa