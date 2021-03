Basket

Basket, Eurolega: Mirotic col doppio poster! Schiacciata imperiale sulle teste di Garuba e Tavares

Tremenda schiacciatona di Nikola Mirotic nella sfida tra Real Madrid e FC Barcellona. Il lungo blaugrana parte in palleggio e decolla per brutalizzare il ferro del Real con un doppio poster. La schiaciata arriva infatti sulle teste di Usman Garuba e Walter Tavares. Giocata che si candida prepotentemente per la top-10 di questa EuroLega 2020-21.

00:00:39, 37 minuti fa