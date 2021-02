Basket

Basket, Eurolega: Mirotic prende male il fischio e strappa la maglia

Nikola Mirotic non digerisce proprio il fischio contro di lui dell'arbitro e non la prende bene. La stella del Barcellona si sfoga con la canotta bluagrana e la strappa, in perfetto stile "Hulk".

