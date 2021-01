Basket

Basket, Eurolega: Nemanja Nedovic MVP della 19a-20a giornata

Nessuno meglio di Nemanja Nedovic nella settimana del doppio turno e giusto premio di MVP per l'asso del Panathinaikos, ex Olimpia Milano. Il serbo è devastante nella vittoria sull'Asvel con 33 punti e 40 di PIR, le cifre più alte in assoluto nella settimana di Eurolega.

