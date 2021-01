Basket

Basket, Eurolega: Nick Weiler-Babb MVP della 22a-23a giornata

Il Bayern Monaco centra due vittorie in quel di Mosca, col Khimki e col CSKA, e soprattutto per la prima ringrazia Nick Weiler-Babb! Il rookie - debuttante assoluto in Eurolega - contro i gialloblu stampa una prova da 25 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, 4 su 6 da tre e 38 di PIR, il dato più alto in tutto il doppio turno.

