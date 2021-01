Basket

Basket, Eurolega: niente fallo su Zipser, coach Trinchieri esplode

Il Bayern perde al Pireo e il finale è bollente per il mancato fischio arbitrale sull'ultimo tiro fallito da Zipser. Coach Trinchieri viene tenuto da un suo assistente e lo stesso Zipser non crede che non ci sia stato il fischio.

00:00:40, 12 Visualizzazioni, un' ora fa