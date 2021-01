Basket

Basket, Eurolega: Norris Cole devastante, 15 punti nel quarto periodo

Nel finale in volata a Belgrado per l'Asvel è decisivo Norris Cole, autore di 15 dei suoi 22 punti finali nell'ultimo periodo: immarcabile l'ex giocatore di Cavaliers e Heat in NBA.

