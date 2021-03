la certezza matematica della qualificazione ai playoff a sette anni di distanza dalla prima (e finora unica) esperienza vissuta con coach Luca Banchi nell'epoca dell'Eurolega moderna. L'ostacolo, però, è di quelli tosti. Perché Baskonia, con sette vittorie nelle ultime nove partite, si presenta all'appuntamento come una delle squadre più in forma d'Europa e con una motivazione a livelli estremi: la risalita al nono posto in graduatoria (16-14) renderà ogni partita decisiva per l'inserimento nella volata playoff. E la classifica, specialmente quella che sembrava ormai compromessa dello stesso Baskonia qualche settimana fa, è l'ultima cosa da guardare: la squadra di Vitoria ha le qualità e le capacità per far male all'Olimpia, come dimostrato dal Una vittoria per tornare tra le grandi. Venerdì 26 marzo, alle ore 19.00 ( LIVE-Streaming su Eurosport Player ), Milano va a caccia del successo che le potrà regalare, con tre turni di anticipo,a sette anni di distanza dalla prima (e finora unica) esperienza vissuta con coach Luca Banchi nell'epoca dell'Eurolega moderna. L'ostacolo, però, è di quelli tosti. Perché Baskonia, con, si presenta all'appuntamento come una delle squadre più in forma d'Europa e con una motivazione a livelli estremi: la risalita al nono posto in graduatoriarenderà ogni partita decisiva per l'inserimento nella volata playoff. E la classifica, specialmente quella che sembrava ormai compromessa dello stesso Baskonia qualche settimana fa, è l'ultima cosa da guardare: la squadra di Vitoria ha le qualità e le capacità per far male all'Olimpia, come dimostrato dal successo conquistato al Forum nel match d'andata del 23 dicembre (79-84).

I pregi del Baskonia: difesa, carattere e quadratura

I punti di forza principali del Baskonia emergono nella quadratura difensiva e nel carattere, forgiati da una leggenda delle panchine europee come coach Dusko Ivanovic. Baskonia è la quarta miglior difesa del torneo (76.3 punti subiti in media a partita contro i 77.7 della pur ottima Olimpia) e, nonostante una rotazione poco ampia, è seconda per valutazione generale di squadra (95.1), segno di un team ben organizzato e ricco di armi da poter sfruttare. Nel match d'andata, l'Olimpia soffrì la fisicità e la pesantezza del front-court avversario, uno dei più lunghi e potenti d'Europa, con grande forza a rimbalzo (terza con 34.6 raccolti a partita): Tonye Jekiri, centro muscolare autore di una doppia-doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi al Forum, non sarà della partita a causa di un infortunio al ginocchio sofferto nell'ultimo match di campionato (6 settimane di stop), ma Baskonia avrà, a differenza del match di Assago, Achille Polonara, protagonista di una stagione europea straordinaria. L'azzurro è il terzo miglior marcatore della squadra (11.1 punti di media) e il miglior rimbalzista con 6.2 a gara.

Attenzione a...

Nonostante l'assenza di Jekiri, Milano dovrà comunque fronteggiare il centro senegalese Youssoupha Fall: nella gara d'andata sfruttò alla perfezione i suoi 221 centimetri e la sua presenza in area per mettere in difficoltà la front-line leggera biancorossa. Le punte di diamante offensive del Baskonia sono Pierria Henry, ondivago e umorale ma comunque secondo miglior assist-man del torneo (7.2), Luca Vildoza, play-guardia di talento e intelligenza anche se protagonista di una stagione forse inferiore alle grandi aspettative, Rokas Giedraitis, tiratore puro lituano (11.9 punti con il 39.3% dall'arco) e Alec Peters, top-scorer di squadra (12.0), ala-stretch dotata di un ottimo tiro dalla distanza (45%). Dalla panchina si alza Zoran Dragic, ex di giornata e grande protagonista nella vittoria del Forum (16 punti), ma ora frenato da un momento della stagione non particolarmente brillante.

Milano ancora senza Malcolm Delaney

Sicuro assente sarà Malcolm Delaney, ancora Milano è invece reduce dal successo in campionato nel derby contro l'Acqua San Bernardo Cantù (70-57), partita amministrata con grande risparmio di forze e uomini in vista della volatona per il miglior piazzamento possibile nella griglia dei playoff di Eurolega., ancora out per l'operazione al ginocchio cui si è sottoposto tre settimane fa per risolvere un problema che lo infastidiva ormai da mesi. Aspettiamoci, dunque, il ricorso ormai consueto al quintetto d'emergenza con Michael Roll da finto playmaker, utile anche per compiti difensivi su Pierria Henry.

