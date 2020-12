Anadolu Efes Istanbul - LDLC ASVEL Villeurbanne 72-68

Di Marco Arcari. Recupero del 5° turno di EuroLega che vede l’Anadolu Efes centrare una vittoria sofferta contro l’ASVEL Villeurbanne. I padroni di casa conducono per oltre 32’, ma nell’ultimo quarto sono costretti a rincorrere quasi sempre e necessitano di tutta la classe di Shane Larkin e Vasilije Micic per conquistare il successo.. La coppia Micic-Dunston prende subito in mano le redini del gioco dei padroni di casa, ma la squadra di coach Ataman concede troppe comode triple agli esterni avversari e deve rincorrere (9-12 al 7’). Le triple continuano a fare la differenza in favore dell’ASVEL, che chiude la frazione sul +6 (13-19) complice anche il buzzer realizzato da Amine Noua. L’ingresso di Larkin ridà smalto all’attacco dell’Efes e genera un break di 10-2 che vale il nuovo vantaggio casalingo (23-21 al 14’). La squadra di coach Parker non riesce più a bombardare con efficacia da oltre l’arco dei 6.75 e paga tremendamente la fisicità avversaria nei due pitturati, segnando solo 4 punti in 9’ e scivolando a -10 (33-23). Nelle battute conclusive del 1° tempo, l’Efes regala letteralmente 4 punti, che però non rendono certo meno amaro il 2° quarto ospite (3/16 al tiro, con 0/6 da 3) pur fissando il parziale sul 33-27.

Larkin continua ad assaltare il ferro avversario anche a inizio ripresa, trovando punti e causando problemi di falli per i lunghi avversari (42-31 al 24’). Nonostante evidenti problemi offensivi, gli ospiti riescono a piazzare uno 0-8 grazie alle bombe degli esterni e a riaprire ampiamente il match (44-39 al 27’), costringendo peraltro coach Ataman al timeout. Le stoppatone di Kevarrius Hayes e le giocate offensive di David Lighty riavvicinano l’ASVEL fino al -1 (45-44), ma un gioco da 3 punti del solito Larkin fa respirare nuovamente l’Efes quando manca un quarto al termine della gara. L’inerzia si è però completamente ribaltata e la squadra di coach Parker ora gioca sul velluto; un gioco da 4 punti di Lighty frutta il nuovo vantaggio ospite (50-53), ma è la fase difensiva, con tanti recuperi, a fare la vera differenza. Adrien Moerman tiene a contatto l’Efes con 5 punti in fila, ma William Howard ha piani decisamente opposti e realizza canestri pesanti per il +6 ospite (57-63). Larkin, seppur ancora non al meglio della condizione, si conferma vincente come pochi altri nella lega e realizza quelle penetrazioni che valgono la vittoria. L’ASVEL ha più volte la tripla per forzare l’overtime, ma Cole e Howard sparano a salve. Larkin MVP (18 punti e 5 rimbalzi), ma gran prova anche di Micic (22) e solito, granitico, Dunston. Al club francese non bastano le stoppate (6) di Hayes e i 14 punti a testa della coppia Howard-Lighty.

Istanbul : Larkin 18, Beaubois, Singleton 2, Balbay, Gecim, Sanli 2, Moerman 5, Tuncer, Pleiss 4, Micic 22, Anderson 6, Dunston 13. All. Ataman.

: Larkin 18, Beaubois, Singleton 2, Balbay, Gecim, Sanli 2, Moerman 5, Tuncer, Pleiss 4, Micic 22, Anderson 6, Dunston 13. All. Ataman. Villeurbanne: Freeman, Kahudi 3, Lacombe, Diot 8, Lomazs, Fall 5, Noua 11, Hayes 3, Lighty 14, Howard 14, Yabusele 8, Cole 2. All. Parker.

FC Barcellona - Olympiacos Pireo 88-96

A cura di Davide Fumagalli. Gran colpo dell'Olympiacos che vince con autorità e merito per 96-88 a Barcellona nel recupero del Round 9 di Eurolega: i greci tornano al successo dopo due sconfitte di fila (6-5) mentre i blaugrana incappano nel secondo stop delle ultime tre partite e soprattutto cadono per la prima volta sul parquet amico dove venerdì sera arriva l'Olimpia Milano, nel pomeriggio vincente a Mosca col Khimki. La squadra di Bartzokas tiene la testa avanti dall'inizio alla fine, tocca anche il +15 nel primo periodo e poi riesce a produrre un altro sforzo alla fine dopo che i catalani erano riusciti a impattare sul 77-77: ottime prove di Hassan Martin e Shaq McKissic, decisivi con 17 e 16 punti, mentre Sloukas si conferma leader e trascinatore con la doppia doppia da 15 e 10 assist. Per il Barça di Jasikevicius, comunque in vetta alla classifica insieme al CSKA (9-3), una serata non semplice dove non bastano i 16 punti di Mirotic e i 15 di Davies, e pesano le prove sottotono di Abrines (2 su 9 al tiro), Calathes e Higgins.

Al PalauBlaugrana l'avvio di partita è shock per il Barcellona che finisce sotto 12-0 dopo una bomba di Papanikolaou, e poi addirittura piomba a -15 sul 21-6 dopo altre tre triple di Jenkins e dello stesso mancino ex Houston Rockets. L'ingresso di Kuric e qualche lampo di Mirotic permettono ai blaugrana di chiudere il primo quarto a -9 (17-26), poi nel secondo periodo ancora Kuric e il buon impatto dei giovani Bolmaro e Martinez permettono alla formazione di Jasikevicius di tornare a -2 sul 38-40. L'Olympiacos replica con McKissic ma all'intervallo c'è equilibrio sul 47-51. Dopo la pausa lunga il Barcellona rientra ancora piuttosto piatto e i greci scappano di nuovo sul +13 (50-63) con Sloukas e Papanikolaou. I blaugrana faticano ad ingranare ma ancora Bolmaro segna un canestrone per il -9 del 30' (63-72), poi realizza in schiacciata il -3 e alla fine i padroni di casa riescono a trovare il pareggio sul 77-77 con un tap in di Mirotic.

I greci però hanno qualcosa in più, vogliono questa vittoria e la ottengono con altri due strappi, il primo con Martin e Harrison, il secondo con una bomba di McKissic e due liberi ancora di Harrison per l'89-82. Nel finale il Barcellona riesce a riportarsi sul -3 con una penetrazione di Calathes ma ormai è tardi e l'Olympiacos sigilla il risultato coi tiri liberi. Nel prossimo turno, Round 13, l'Olympiacos sarà a Belgrado contro la Stella Rossa (giovedì), mentre il Barcellona giocherà in casa contro l'Olimpia Milano (venerdì).

Barcellona : Davies 15, Hanga 10, Bolmaro 6, Smits 2, Heurtel ne, Oriola 2 , Abrines 8, Higgins 7, Martinez 4, Kuric 9, Mirotic 16, Calathes 5. All. Jasikevicius.

: Davies 15, Hanga 10, Bolmaro 6, Smits 2, Heurtel ne, Oriola 2 , Abrines 8, Higgins 7, Martinez 4, Kuric 9, Mirotic 16, Calathes 5. All. Jasikevicius. Olympiacos: Harrison 5 Larentzakis ne, Spanoulis 2, Sloukas 15, Martin 17, Vezenkov 10, Printezis 2, Papanikolaou 11, Jean-Charles 6, Jenkins 8, Ellis 4, McKissic 16. All. Bartzokas.

