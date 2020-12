Basket

Basket, Eurolega: Papagiannis ancora con l'ascensore e la schiacciata

Non una, ma addirittura due volte Papagiannis prende l'ascensore e decolla sulla testa di Tavares e del resto dei giocatori del Real Madrid per una clamorosa schiacciata in alleyoop. Nedovic firma l'assist, l'ex di Kings e Trail Blazers completa l'opera a modo suo.

