Basket, Eurolega: Papagiannis dominante tra schiacciate e stoppate

Giorgios Papagiannis ha fallito nell'avventura NBA coi Sacramento Kings ma in Europa col Panathinaikos non sta sfigurando: in serate come quella contro il Bayern è assolutamente dominante a suon di schiacciate e stoppate.

