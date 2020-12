Basket

Basket, Eurolega: Papagiannis inchioda l'alley-oop dell'anno, nella sfida contro il Real

Incredibile giocata di Georgios Papagiannis nella sfida tra Panathinaikos OPAP Atene e Real Madrid. Il centro dei Greens decolla in testa a Walter Tavares, e di per sé già questa sarebbe una notizia, per inchiodare il più bell'alley-oop della stagione. Shelvin Mack co-protagonista con l'alzata di una delle giocate più spettacolari dell'anno!

