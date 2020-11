Basket

Basket, Eurolega: perfetta giocata, Abalde per l'alley oop di Tavares

Quando in squadra hai un giocatore come Tavares, diventa fin troppo facile alzare l'alley oop per la comoda schiacciata. Esegue Abalde, 2 punti comodi per il Real Madrid.

