Basket

Basket, Eurolega: Perla di Mike James: assist dal palleggio per la schiacciata di Antonov

Un Mike James da 37 punti e 7 assist non basta al CSKA Mosca per vincere a Valencia, ma questo assist dal palleggio per la schiacciata di Semen Antonov finisce tra le giocate da ricordare della serata!

00:00:18, 0 Visualizzazioni, 7 minuti fa