Basket, Eurolega: Polonara decolla! Finta e schiacciata sopra Tavares

Achille Polonara con la sua ormai tradizionale condidatura per la Top 10! Finta di passaggio e poi come un razzo va dritto al ferro dove chiude con la schiacciata in testa a Tavares.

un' ora fa